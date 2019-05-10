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Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая

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Фото: РИА Новости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая.

«Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. (...) Уважаемые депутаты, надеюсь, что за три недели пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников», — заявил политик.

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Он отметил, что депутаты затягивают назначение даты инаугурации из страха перед роспуском парламента.

Как отмечает «Интерфакс», на данный момент в раде уже зарегистрировано пять проектов постановления о инаугурации Зеленского. В них содержатся предложения по проведению мероприятия 19 мая, 20 мая и 1 июня. Кроме того, в одном из вариантов допускается проведение церемонии в два этапа — 19 мая в зале заседаний рады и 3 июня на стадионе «Олимпийский» в Киеве, чтобы обеспечить участие «общественности и приглашенных гостей иностранных государств».

Между тем 10 мая депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации Зеленского 19 мая, так как именно на него выпадает «гнилое воскресенье». По его убеждению, в этот день «никто ничего хорошего не начинает». Парламентарий подчеркнул, что изучал астрологию и имеет богатый жизненный опыт.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация избранного главы государства должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.

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