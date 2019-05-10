Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Пoрoшенкo с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

Он отметил, что Пoрoшенкo в последние дни перед истечением срока полномочий производит активные перестановки в высшем командовании армии, «пытается пропихнуть своего главу нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначает судей».

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы <...> но Пoрoшенкo никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет всё подряд со шведского стола», — сказал Зеленский в видеooбращении на телеканале News One.

Кроме того, избранный президент призвал депутатов Верховной рады назначить инаугурацию главы государства на 19 мая.

Ранее в раде зарегистрировали постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая. Однако депутат от фракции «Блок Петра Пoрoшенкo» Александр Сугoняко предложил провести церемонию вступления избранного президента в должность 1 июня.

В свою очередь, депутат Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации 19 мая из-за «гнилого воскресенья».