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Штаб Зеленского отказался говорить о представителях США на его инаугурации

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Команда избранного президента Украины Владимира Зeлeнскoгo отказалась разглашать уровень представительства США на церемонии его вступления в должность главы государства.

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«Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам», — заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Его слова приводит агентство «Украинские новости» в пятницу, 10 мая.

Cпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Вoлкeр 8 мая сообщил, что на церемонию вступления в должность президента Украины прибудет американская делегация самого высокого уровня.

Ранее сообщалось, что дату инаугурации Зеленского определит Верховная рада на ближайшем пленарном заседании 14 мая.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Пoрoшeнкo получил только 24,45%.

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