Зеленский опубликовал фото с капитаном СССР и связной УПА

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения, который отмечается в стране 8 мая, пожелал своим согражданам мира, залогом которого станет единство. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны», — написал избранный глава государства.

К посту он также прикрепил фотографию, на которой стоит со связной Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) и капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР взявшись за руки.

Как пояснил политик, 10 мая бывшему военному, которой участвовал в Великой Отечественной войне, исполнится 101 год.

«Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука — Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе», — добавил Зеленский.

Далее он рассказал о личности женщины на фото. Это Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА, передавала информацию, провиант и вязала свитера.

В комментариях к посту мнения пользователей разделились. Часть комментаторов восхитились фотографией и написали, что Зеленский сделал «большой шаг» в примирении украинцев. Другие напомнили, что члены УПА воевали на стороне нацистов.

«Вот это я понимаю сшивать страну, а не разделять на 8 и 9 мая. Владимир Александрович, так держать! Именно таким должен быть день примирения!» — написал один из пользователей.

«Поминать — да, но не с бандеровцами ручкаться», — напомнила другая.

«Никогда не признаю УПА героями, это печально, что тех, кто стрелял в спину своим, сейчас называют героями», — добавила третья.

«Показал бы ты им в 1945-м примирение, на фоне убитых «бойцами УПА» мирных жителей. Плохо, Владимир Александрович. Очень плохо...» — возмущаются комментаторы.

День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами — участниками Второй мировой войны отмечается на Украине с 2015 года. При этом выходным днем остается 9 мая — День Победы, который праздновался до этого.

УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В марте на Украине членов УПА приравняли к ветеранам войны.