Зеленский назвал приоритеты своей политики

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал главные приоритеты своей политики. Переговоры сторон прошли в Киеве во вторник, 7 мая.

«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — приводит слова будущего президента «Интерфакс-Украина».

Зеленский добавил, что также готов вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательство.

Накануне представитель штаба Зеленского Святослав Юраш заявил, что новая администрация продолжит курс действующего украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и Евросоюз, пишет «Газета.ру».

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Порошенко получил только 24,45.

Срок полномочий Порошенко как главы государства истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления результатов выборов президента Украины. ЦИК огласила результаты 30 апреля.