В раде назвали Порошенко оружием массового поражения
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, назвал действующего президента страны Петра Порошенко оружием массового поражения. Такое мнение он озвучил на своей странице в Facebook в понедельник, 6 мая.
«Возле Порошенко снова падают в обморок люди. В этот раз — девушка-военная в Авдеевке… Мы уже даже не будем считать, какая она по счету…», — написал народный избранник.
Он напомнил, что серия подобных инцидентов началась на инаугурации Порошенко, когда в обморок упал молодой человек из почетного караула. В связи с происходящим Онищенко попросил действующего главу государства не приходить на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского.
Ранее 6 мая девушка-военнослужащая упала в обморок на праздновании Дня пехоты в Авдеевке, когда Порошенко произносил речь. В этот момент она стояла за политиком. Главе государства пришлось прервать свое выступление, чтобы убедиться, что всё в порядке.
Подобные инциденты во время мероприятий с Порошенко неоднократно повторялись. Первый такой случай произошел в июне 2014 года на инаугурации главы государства. Солдат, мимо которого проходил будущий президент Украины, выронил карабин и упал. У военного, как впоследствии выяснилось, было серьезное заболевание почек, из-за которого позже он был уволен из ВСУ.
Кроме того, в 2014 году упал в обморок сын Порошенко. Инцидент произошел во время молебна за Украину.
В 2018 году сообщалось, что в обморок перед главой государства падали минимум пятеро солдат. Сразу два таких случая произошли 24 августа прошлого года во время парада, посвященного Дню независимости Украины.