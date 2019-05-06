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В раде назвали Порошенко оружием массового поражения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, назвал действующего президента страны Петра Порошенко оружием массового поражения. Такое мнение он озвучил на своей странице в Facebook в понедельник, 6 мая.

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«Возле Порошенко снова падают в обморок люди. В этот раз — девушка-военная в Авдеевке… Мы уже даже не будем считать, какая она по счету…», — написал народный избранник.

Он напомнил, что серия подобных инцидентов началась на инаугурации Порошенко, когда в обморок упал молодой человек из почетного караула. В связи с происходящим Онищенко попросил действующего главу государства не приходить на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского.

Ранее 6 мая девушка-военнослужащая упала в обморок на праздновании Дня пехоты в Авдеевке, когда Порошенко произносил речь. В этот момент она стояла за политиком. Главе государства пришлось прервать свое выступление, чтобы убедиться, что всё в порядке.

Подобные инциденты во время мероприятий с Порошенко неоднократно повторялись. Первый такой случай произошел в июне 2014 года на инаугурации главы государства. Солдат, мимо которого проходил будущий президент Украины, выронил карабин и упал. У военного, как впоследствии выяснилось, было серьезное заболевание почек, из-за которого позже он был уволен из ВСУ.

Кроме того, в 2014 году упал в обморок сын Порошенко. Инцидент произошел во время молебна за Украину.

В 2018 году сообщалось, что в обморок перед главой государства падали минимум пятеро солдат. Сразу два таких случая произошли 24 августа прошлого года во время парада, посвященного Дню независимости Украины.

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