Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

На праздновании Дня пехоты в Авдеевке стоявшая за президентом Украины Петром Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок. В тот момент глава государства произносил речь, которую прервал, чтобы убедиться, что все в порядке.

После того, как девушку унесли со сцены, Порошенко вернулся к микрофону и на русском языке отдал приказ сомкнуть строй.

«И так бывает», — сказал он в микрофон.

Это не первый подобный случай с участием Порошенко. В 2018 году сообщалось, что в обморок перед Порошенко падали минимум пятеро солдат. Сразу два таких случая произошли 24 августа прошлого года во время парада, посвященного Дню независимости Украины.

Первый такой инцидент произошел в июне 2014 года на инаугурации Порошенко. Солдат, мимо которого проходил будущий президент Украины, выронил карабин и упал. У военного, как впоследствии выяснилось, было серьезное заболевание почек, из-за которого позже он был уволен из ВСУ.

В присутствии Порошенко также падали в обморок несколько школьников — последний такой случай произошел в мае 2018 года во время выступления президента Украины на линейке в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области. Кроме того, в 2014 году упал в обморок сын Порошенко. Инцидент произошел во время молебна за Украину.