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Супрун предложила украинцам есть крапиву вместо «антисоциального» лука

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Фото: РИА Новости
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, известная своими резонансными заявлениями, предложила заменить «антисоциальный» лук на другие продукты. Такую рекомендацию она написала на своей странице в Facebook в среду, 8 мая.

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Обращение Супрун было вызвано значительным повышением цен на репчатый лук. Так, сегодня украинцам придется заплатить около 39 гривен ($1,5) за килограмм продукта. Эта цена значительно превышает стоимость таких фруктов, как бананы и апельсины, передает ТАСС.

По словам главы минздрава, лук многим не нравится на вкус, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и «порой кажется вообще антисоциальным продуктом».

«Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра. Это лишь примеры продуктов, которые полезны и душистые», — написала она.

Также Супрун призвала украинцев обратить внимание на зеленый лук, лук порей и крапиву, которую она посоветовала добавлять к зеленому борщу или рису.

В комментариях к посту пользователи соцсети отметили, что озвученные рекомендации — это «тонкий троллинг над теми, кто теряет сознание от цен на лук и жалуется на это в Facebook».

Другие комментаторы предложили отправить Супрун в США, чтобы она «развивала медицину» там.

В начале февраля Ульяну Супрун отстранили от работы главой минздрава Украины. Ей запретили исполнять обязанности после иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил женщину в некомпетентности. Однако спустя неделю суд отменил свое решение.

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