Супрун предложила украинцам есть крапиву вместо «антисоциального» лука

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, известная своими резонансными заявлениями, предложила заменить «антисоциальный» лук на другие продукты. Такую рекомендацию она написала на своей странице в Facebook в среду, 8 мая.

Обращение Супрун было вызвано значительным повышением цен на репчатый лук. Так, сегодня украинцам придется заплатить около 39 гривен ($1,5) за килограмм продукта. Эта цена значительно превышает стоимость таких фруктов, как бананы и апельсины, передает ТАСС.

По словам главы минздрава, лук многим не нравится на вкус, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и «порой кажется вообще антисоциальным продуктом».

«Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра. Это лишь примеры продуктов, которые полезны и душистые», — написала она.

Также Супрун призвала украинцев обратить внимание на зеленый лук, лук порей и крапиву, которую она посоветовала добавлять к зеленому борщу или рису.

В комментариях к посту пользователи соцсети отметили, что озвученные рекомендации — это «тонкий троллинг над теми, кто теряет сознание от цен на лук и жалуется на это в Facebook».

Другие комментаторы предложили отправить Супрун в США, чтобы она «развивала медицину» там.

В начале февраля Ульяну Супрун отстранили от работы главой минздрава Украины. Ей запретили исполнять обязанности после иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил женщину в некомпетентности. Однако спустя неделю суд отменил свое решение.