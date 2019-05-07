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Названы причины подорожания хлеба в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главной причиной роста отпускных цен на хлеб в России стало подорожание пшеницы и муки, заявила представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева во вторник, 7 мая.

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Как пояснила специалист, основания для роста цен сложились еще в августе-сентябре 2018 года. Она отметила, что «Руспродсоюз» уже тогда говорил о необходимости корректировки прейскурантов.

«Но ввиду длительности процедур согласования изменения цен многие производители были вынуждены отыгрывать поднятие сырьевой себестоимости в 2019 году», — сказала Нагайцева, ее слова приводит «РИА Новости».

Она добавила, что текущий год ознаменован ростом НДС, что также отразилось на цене хлебобулочных изделий.

По данным Росстата, в апреле хлеб и хлебобулочные изделия, по сравнению с данными за прошлый год, подорожали на 8,2%. В марте 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на эту продукцию выросли на 7,5%.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) предупредили, что хлеб из муки первого и второго сортов по итогам текущего года может подорожать на 5–6%. Резкого скачка не ожидается, цены будут увеличиваться постепенно.

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