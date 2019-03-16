Гильдия пекарей предупредила о возможном подорожании хлеба

Средние цены на хлеб из муки 1-го и 2-го сортов по итогам текущего года могут подорожать на 5–6%, предупредили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя гильдии, с начала года средние цены на хлеб из муки 1-го и 2-го сортов снизились по сравнению с концом 2018 года на 1,1%, а стоимость хлеба из муки высшего сорта осталась на том же уровне.

Несмотря на положительную статистику, в РОСПиК ожидают небольшое повышение цен на хлеб (5–6%) в течение года. При этом резкого скачка не ожидается, цены будут увеличиться постепенно.

В конце февраля ученые выяснили, что один из самых привычных элементов завтрака — горячий, слегка подрумяненный тост — превышает по своей токсичности уличную загазованность.