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Поджаренный в тостере хлеб оказался токсичнее выхлопных газов

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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Ученые из университета Колорадо выяснили, что один из самых привычных элементов завтрака — горячий, слегка подрумяненный тост — оказался настолько опасным, что вполне мог бы сойти за химоружие. Выводы ученых опубликовала газета Dailу Mail.

Специалисты провели эксперименты с поджаренными тостами, установив десятки датчиков на кухне. Они готовили хлеб и наблюдали, как изменяется качество воздуха вокруг.

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Исследователи были поражены тому, как много вредных веществ содержится на поверхности золотистой корочки тостов. Оказалось, что жареный хлеб заметно превышает по своей токсичности уличную загазованность. 

Так, при нагреве тостера хлеб и особенно его крошки выделяют целый ряд веществ, в том числе этанол, который является побочным продуктом дрожжей. Поджаренный до золотистой корочки тост испускает его 300–400 микрограмм на кубический метр, а слегка подгорелый — уже 3–4 тыс. микрограмм. Это в 15 раз превышает порог безопасной концентрации этого вещества, установленный Всемирной организацией здравоохранения. 

По мнению ученых, жареные тосты по их негативному воздействию на организм человека можно приравнять к некоторым видам химического оружия. 

Их российские коллеги добавляют, что все жареные блюда так или иначе вредят здоровью, отмечает РЕН ТВ. К примеру, жарка на некачественном растительном масле наполняет еду трансжирами, из-за чего в организме повышается уровень плохого холестерина, от которого страдают сердце и сосуды.

Ранее в январе ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты. Оказалось, что это любая жареная пища. 

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