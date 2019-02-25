Ученые выявили еще одну опасность соли

Отложения поваренной соли (в науке хлорид натрия. — Ред.) в организме человека способствуют развитию аллергических иммунных реакций, выяснили ученые Технического университета Мюнхена. Результаты их исследования опубликованы 21 февраля в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Специалисты установили, что хлорид натрия оказывает влияние на Т-клетки, которые являются жизненно важным аспектом устойчивости организма к инфекциям. Оказалось, что соль заставляет Т-клетки производить повышенное количество белков IL-4 и IL-13, которые в переизбытке могут вызвать стремительное развитие воспалительных заболеваний кожи.

Далее ученые протестировали образцы кожного покрова больных атопическим дерматитом. Оказалось, что уровень натрия в пораженных участках кожи пациентов оказался в 30 раз выше, чем в здоровых.

Как подчеркивают исследователи, текущие результаты эксперимента указывают на связь между солью и возникновением атопического дерматита.

Ранее в ноябре ученые выяснили, что злоупотребление солью повышает риск развития рассеянного склероза. Заболевание характерно для людей молодого и среднего возраста от 15 до 40 лет.