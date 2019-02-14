Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа

Уюни — высохшее соленое озеро на юго-западе Боливии — крупнейший солончак в мире. Это 10 кв. км белоснежной равнины Альтиплано на высоте 4 тыс. м над уровнем моря. В сезон дождей она превращается в самую большую на Земле зеркальную поверхность, а когда высыхает, покрывается корками в виде шестиугольников. Это уникальное место привлекает каждый год десятки тысяч туристов со всего мира. Но есть здесь и еще одно чудо — под слоем соли, всего в нескольких сантиметрах от поверхности, залегает одно из крупнейших в мире месторождений лития. Этот металл используется в аккумуляторах для смартфонов и электромобилей, поэтому спрос на него в последнее время растет рекордными темпами. Правительство Боливии заявляет, что владеет 70% мировых запасов лития, что вызывает огромный интерес у многих крупных компаний. Это месторождение могло бы улучшить финансовое положение одной из самых бедных стран Южной Америки. Однако есть опасения, что процесс добычи лития окажет пагубное воздействие на хрупкую экосистему солончака и нанесет ущерб природной красоте популярного туристического объекта, а правительство не хочет допускать к разработке месторождения иностранные компании
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Фото: Getty Images/Giles Clarke
На протяжении многих столетий местные жители занимаются добычей и продажей соли
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Фото: Getty Images/Zack Seckler
Тео добывает кристаллы соли уже 15 лет. Его жена и дети несут их на рынок и обменивают на еду и одежду
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Фото: REUTERS/David Mercado
Туризм — еще одна из статей дохода местных жителей
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Marcelo Perez del Carpio
На солончаке Уюни из соляных блоков строят отели, в которых можно остановиться на ночь
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Фото: Global Look Press/Imagebroker/Erich Schmidt
Инкауаси — покрытый гигантскими кактусами остров посреди соляного озера. Когда-то он был действующим вулканом. Каждый год в ноябре сюда прилетают на размножение три вида южноамериканских фламинго
Власти Боливии намерены начать разработку своего месторождения лития с участием России. Переговоры президентов Боливии и России Эво Моралеса и Владимира Путина прошли летом прошлого года. По их итогам было объявлено, что наши страны намерены подписать соответствующее соглашение
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Фото: REUTERS/David Mercado
Один из бассейнов с концентрированным природным рассолом, часть опытного завода по производству лития
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