Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа

Уюни — высохшее соленое озеро на юго-западе Боливии — крупнейший солончак в мире. Это 10 кв. км белоснежной равнины Альтиплано на высоте 4 тыс. м над уровнем моря. В сезон дождей она превращается в самую большую на Земле зеркальную поверхность, а когда высыхает, покрывается корками в виде шестиугольников. Это уникальное место привлекает каждый год десятки тысяч туристов со всего мира. Но есть здесь и еще одно чудо — под слоем соли, всего в нескольких сантиметрах от поверхности, залегает одно из крупнейших в мире месторождений лития. Этот металл используется в аккумуляторах для смартфонов и электромобилей, поэтому спрос на него в последнее время растет рекордными темпами. Правительство Боливии заявляет, что владеет 70% мировых запасов лития, что вызывает огромный интерес у многих крупных компаний. Это месторождение могло бы улучшить финансовое положение одной из самых бедных стран Южной Америки. Однако есть опасения, что процесс добычи лития окажет пагубное воздействие на хрупкую экосистему солончака и нанесет ущерб природной красоте популярного туристического объекта, а правительство не хочет допускать к разработке месторождения иностранные компании