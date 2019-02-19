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Найден новый способ борьбы с алкоголизмом

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Белорусские ученые нашли новый способ борьбы с пристрастием к алкоголю. Метод состоит в работе с психикой человека, сообщает «Белрос»

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Реабилитационная программа сейчас тестируется в лечебно-трудовых профилакториях в Новогрудке и Витебске. Пилотный этап проекта уже признали успешным: в январе первая экспериментальная группа пациентов отправилась домой после годовой терапии. 

Комнаты медицинского учреждения обставили с домашним уютом. По мнению специалистов, такая обстановка способствует выздоровлению. 

В стенах медчасти с участниками проекта усиленно работают над мотивацией и восстановлением семейных ценностей, чтобы пациенты сами захотели смотреть на жизнь трезво. Те, кто встал на путь исцеления от алкоголизма, обязаны вести дневник, в котором описывают свои чувства. 

Ранее в феврале ученые и эксперты рассказали, почему спиртное вызывает быстрое привыкание и какие его виды наиболее опасны для организма человека. По мнению специалистов, сильнее всего на выброс дофамина (систему вознаграждения. — Ред.) действует пиво.

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