Найден новый способ борьбы с алкоголизмом

Белорусские ученые нашли новый способ борьбы с пристрастием к алкоголю. Метод состоит в работе с психикой человека, сообщает «Белрос».

Реабилитационная программа сейчас тестируется в лечебно-трудовых профилакториях в Новогрудке и Витебске. Пилотный этап проекта уже признали успешным: в январе первая экспериментальная группа пациентов отправилась домой после годовой терапии.

Комнаты медицинского учреждения обставили с домашним уютом. По мнению специалистов, такая обстановка способствует выздоровлению.

В стенах медчасти с участниками проекта усиленно работают над мотивацией и восстановлением семейных ценностей, чтобы пациенты сами захотели смотреть на жизнь трезво. Те, кто встал на путь исцеления от алкоголизма, обязаны вести дневник, в котором описывают свои чувства.

Ранее в феврале ученые и эксперты рассказали, почему спиртное вызывает быстрое привыкание и какие его виды наиболее опасны для организма человека. По мнению специалистов, сильнее всего на выброс дофамина (систему вознаграждения. — Ред.) действует пиво.