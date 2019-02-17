Онкологи назвали вызывающий рак продукт

Американские онкологи обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака, сообщает Food News.

Исследователи проверили это на группе мышей. Одним грызунам давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, потребляемым в западных странах. Остальных животных посадили на крахмальную диету, но без сахара.

По результатам эксперимента выяснилось, что повышение содержания сахара в крови у первой группы мышей провоцировало быстрый рост раковой опухоли. Более того, высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар привели к росту метастаз в легких животных.

В связи с этим онкологи рекомендуют ограничивать потребление сахара и заменять его медом или фруктами. Кроме того, стоит обратить внимание, что высокофруктозный кукурузный сироп можно использовать в качестве ингридиента во многих привычных продуктах — желе, соках, выпечке, йогуртах, конфетах и мороженом.

По данным Минздрава России, с каждым годом в стране увеличивается количество случаев заболевания раком. Согласно статистике, по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года.

Всего за 2018 год врачи диагностировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний по всему миру, порядка 9,6 млн человек скончались от болезни.