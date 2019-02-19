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«Роскачество» назвало лучшие российские белые вина

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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«Роскачество» провело исследование белых вин российского производства среднего ценового сегмента, которые можно приобрести на прилавках магазинов. Рейтинг опубликован на сайте организации. 

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Всего было исследовано 104 образца белых вин. Закупочная стоимость одной бутылки составила от 188 до 829 рублей. 

По результатам проверки в список вошли 56 вин, набравших свыше 78 баллов из 100 по оценке ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая». Из них 36 — сухие, 10 — полусухие, 10 — полусладкие. Данные товары произведены в Крыму, на Кубани, а также в долине Дона. 

Так, в тройку лидеров сухих вин вошли: «Крю Лермонт шардоне Фанагории» с выдержкой в дубовой бочке, «Кокур Солнечной Долины» из крымского сорта винограда «кокур белый» и «Цитрон Цюрупинский селект» от винодельни «Юбилейная». 

Лучшими среди полусухих вин оказались: «Мускат Элеганс» от винодельни «Юбилейная», «Пино блан премиум резерв», «Рислинг ассамбляж» также от «Юбилейной». 

Список лидеров среди полусладких вин выглядит так: мускат «Хороший год» от торговой марки «Валерий Захарьин», «Весеннее вино» от Alma Valley и «Мускат Тамани» от бренда Chateau Tamagne.

Ранее в феврале «Роскачество» назвало лучшие российские розовые вина. В тройку лучших вошли редкий сорт «Высокий Берег. Цвайгельт» от «Кубань-Вино» и два крымских бленда — ZB wine Rose («Золотая Балка») и ESSE Rose («Сатера»).

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