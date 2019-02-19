«Роскачество» назвало лучшие российские белые вина

«Роскачество» провело исследование белых вин российского производства среднего ценового сегмента, которые можно приобрести на прилавках магазинов. Рейтинг опубликован на сайте организации.

Всего было исследовано 104 образца белых вин. Закупочная стоимость одной бутылки составила от 188 до 829 рублей.

По результатам проверки в список вошли 56 вин, набравших свыше 78 баллов из 100 по оценке ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая». Из них 36 — сухие, 10 — полусухие, 10 — полусладкие. Данные товары произведены в Крыму, на Кубани, а также в долине Дона.

Так, в тройку лидеров сухих вин вошли: «Крю Лермонт шардоне Фанагории» с выдержкой в дубовой бочке, «Кокур Солнечной Долины» из крымского сорта винограда «кокур белый» и «Цитрон Цюрупинский селект» от винодельни «Юбилейная».

Лучшими среди полусухих вин оказались: «Мускат Элеганс» от винодельни «Юбилейная», «Пино блан премиум резерв», «Рислинг ассамбляж» также от «Юбилейной».

Список лидеров среди полусладких вин выглядит так: мускат «Хороший год» от торговой марки «Валерий Захарьин», «Весеннее вино» от Alma Valley и «Мускат Тамани» от бренда Chateau Tamagne.

Ранее в феврале «Роскачество» назвало лучшие российские розовые вина. В тройку лучших вошли редкий сорт «Высокий Берег. Цвайгельт» от «Кубань-Вино» и два крымских бленда — ZB wine Rose («Золотая Балка») и ESSE Rose («Сатера»).