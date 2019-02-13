«Роскачество» назвало лучшие российские розовые вина

«Роскачество» в преддверии Дня влюбленных, который отмечается 14 февраля, представило рейтинг розовых вин российского производства среднего ценового сегмента. Исследование было запущено совместно с Минпромторгом и Минсельхозом в рамках проекта «Винный гид России», говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий».

Всего было протестировано 19 образцов розового вина, закупленного как в крупных торговых сетях, так и в специализированных магазинах. Оценивала продукцию дегустационная комиссия из 23 российских и двух международных экспертов с большим опытом работы в сенсорной оценке вин. Закупленные товары были представлены в обезличенном виде, то есть специалисты не знали, какой именно напиток они пробуют.

Вино оценивалось по 100-балльной системе в соответствии с международной шкалой Всемирной организации винограда и вина (OIV). По российскому ГОСТу «хорошим» считается вино, набравшее по сумме не менее 71 балла.

По результатам проверки оказалось, что лишь 10% закупленных образцов не дотягивают до нижней границы ГОСТа. Девять товаров из 19 признаны превосходящими планку госстандарта, поэтому смогли войти в «Винный гид России». Все они произведены в Крыму и на Кубани.

Так, в девятку лучших попали вина торговых марок Chateau Tamagne (два наименования), Esse, Fanagoria (два наименования), ZB, «Высокий Берег», «Саук-Дере», «Усадьба Перовских». Их стоимость колеблется в пределах от 200 до 500 рублей.

В тройку лучших вошли редкий сорт «Высокий Берег. Цвайгельт» от «Кубань-Вино» и два крымских бленда: ZB wine Rose («Золотая Балка») и ESSE Rose («Сатера»). Кроме того, в рейтинг вошли два полусухих розовых вина «Роза Тамани Chateau Tamagne» марки «Кубань-Вино» и «Каберне розовое» от «Фанагории».

Самые низкие результаты показали полусладкие розовые вина. Всего было протестировано четыре образца, но ни один из них не удостоился высокой оценки.

Как пояснил руководитель «Роскачества» Максим Протасов, розовые вина российского производства пока составляют небольшую долю в общем объеме рынка. При этом в исследовании они заняли около 6% от числа протестированных образцов, что отражает объективную ситуацию на рынке, где в целом доля розовых вин, включая импорт, не превышает 10%.

Перед Новым годом «Роскачество» проверило российские игристые вина. В исследовании участвовали напитки стоимостью от 200 до 1 тыс. рублей. Дегустаторы дали оценку более 76% образцов «выше среднего».