Крымский букет для Азии: российские вина завоевали шесть медалей на международном конкурсе

Российское предприятие «Массандра» стало одним из триумфаторов Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC). На самом престижном в Азии международном винном конкурсе, который состоялся уже в десятый раз, продукция крымских виноделов была отмечена сразу шестью медалями. Такой результат стал рекордным для отечественной винодельни. Какие вина были отмечены жюри и почему этот конкурс входит в число важнейших для производителей спиртных напитков — в материале «Известий».

Высокой оценки жюри удостоились как крепленые, так и классические вина, произведенные на винзаводе «Массандра». В частности, обладателями серебряных медалей стали «Портвейн красный Южнобережный», «Мускат белый Южнобережный» и «Пино-Гри Ай-Даниль», бронзовые медали получили «Херес Массандра», «Мадера Массандра» и «Мускат позднего сбора».

Именно разнообразие наименований, вошедших в призовой список, особенно отметила генеральный директор ФГУП «ПАО Массандра» Янина Павленко.

«Всегда приятно получать награды, но вдвойне приятно, что высокие баллы уже второй год подряд получают и классические вина, производство которых «Массандра» сохраняет столетиями, и абсолютно новые марки, приготовленные на нашей возрожденной винодельне в Гурзуфе», — подчеркнула руководитель предприятия.

Медали винного конкурса Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition — серьезный повод для гордости для всех представителей отрасли, в том числе и ведущих на мировой арене производителей. Конкурс проводится в Гонконге уже 10 лет и считается ключевым для азиатского рынка спиртных напитков, который в последние годы переживает бурный рост.

Организаторы состязания являются участниками базирующейся в Лондоне группы International Wine & Spirit Competition Group (IWSC Group), которая уже почти 50 лет проводит одноименный международный конкурс для производителей вин и крепких спиртных напитков. В Гонконге в состав жюри в том числе вошли ведущие эксперты отрасли, среди которых — руководитель отдела вин аукционного дома Christie’s Симон Там и глава IWSC Group Аллен Гиббонс.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда массандровские вина входят в число призеров. Однако 2018-й для «Массандры», одного из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма, стал рекордным: в 2015 году продукция предприятия завоевала в Гонконге четыре медали, в 2016-м и 2017-м — еще по пять. Таким образом, в этом году виноделам удалось довести общий счет наград, полученных на HKIWSC, до двадцати.

«Я благодарю каждого из сотрудников «Массандры», а нас 2,5 тыс., за сохранение традиций производства высококачественных вин и хочу сказать отдельное спасибо Управлению делами президента РФ — за возрождение легендарного объединения», — отметила генеральный директор предприятия Янина Павленко.

Предприятие, которое сегодня входит в систему Управления делами президента РФ, считается одним из старейших действующих винодельческих хозяйств в России — завод был основан еще в середине XIX столетия графом Воронцовым. Сегодня о богатой истории предприятия напоминает в том числе уникальная энотека коллекционных вин, которая насчитывает почти 1 млн бутылок.

Впрочем, современная «Массандра» — это целое объединение виноделен. В его состав, помимо головного завода, входят еще восемь филиалов, каждый из которых обладает собственными историческими традициями, которые здесь бережно хранят.

На всех предприятиях используется виноград, выращенный в Крыму. Общая протяженность массандровских виноградников, расположенных на территории от Судака до Фороса, уже составила около 180 км.

По мнению специалистов, урожай 2018 года признан «особо выдающимся». Таковых за всю историю агрометеонаблюдений, которые ведутся с 1930 года, насчитывается всего 16. Предыдущий датирован 2007 годом. «Этот год дал нам возможность приготовить целую палитру массандровских вин — от сухих до ликерных. В том числе редчайшие марки, такие как «Мускат белый Ливадия» и «Пино-гри Ай-Даниль», которые мы не готовили пять и шесть лет соответственно. Для приготовления муската содержание сахара в ягоде должно быть не менее 33%, пино-гри — 30%, виноград практически увяливается на лозе и впоследствии отдает вину неповторимые оттенки», — отметила в этой связи Янина Павленко.

«Массандра» — первое в России винодельческое хозяйство, получившее лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием.