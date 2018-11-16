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«Массандра» взяла шесть медалей самого престижного азиатского конкурса вин

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Предприятие «Массандра» Управления делами президента России завоевала шесть медалей самого престижного в Азии винного конкурса Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC), который прошел в Гонконге.

Конкурс проводился десятый год подряд. «Массандра» в нем участвовала в четвертый раз. В 2015 году отечественный производитель вин завоевал четыре медали, в 2016 и 2017 годах — по пять, сообщается на сайте предприятия.

«Всегда приятно получать награды, но вдвойне приятно, что высокие баллы уже второй год подряд получают и классические вина, производство которых «Массандра» сохраняет столетиями, и абсолютно новые марки, приготовленные на нашей возрожденной винодельне в Гурзуфе», — сообщила генеральный директор «Массандры» Янина Павленко.

13 ноября стало известно, что производителю вина удалось собрать рекордный урожай винограда за последние 11 лет. В 2018 году урожай превысил прошлогодний показатель на 344 т и на 24% оказался выше плана.

Предприятие «Массандра» — крупнейшее в Крыму винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Сегодня развитием бренда занимается Управление делами президента России.

 

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