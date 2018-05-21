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Правила виноделов

Как изменятся самые популярные вина Испании в ближайшем будущем
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Фото: Depositphotos
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Испания стабильно входит в тройку крупнейших для российского рынка экспортеров вина. А внутри страны самым известным винодельческим регионом является Риоха. Именно здесь производится львиная доля качественного бутилированного вина, поступающего в продажу. Однако в настоящий момент риоханское виноделие подошло к важному рубежу в своем развитии. Об актуальном положении дел в отрасли и о грядущих изменениях порталу iz.ru рассказал Хосе Луис Лапуэнте Санчес, генеральный директор регулирующего совета региона DOCa Rioja.

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Расскажите о наиболее серьезных изменениях в регулировании риоханского виноделия, которые уже случились и которые грядут в ближайшем будущем.

Прежде всего DOCa Rioja расширила текущий портфель требований качества, добавив новые указания к уже традиционной квалификации по выдержке в дубе — характерной черте риоханского виноделия. Речь идет о пересмотре определений категорий Reserva и Gran Reserva, но не только. Мы объявили о нововведениях в отношении белых и красных вин, о введении новых географических указаний, а также о возможности в будущем производить качественные игристые вина с маркировкой Rioja.

Будут ли различаться правила производства вина в разных субзонах и муниципалитетах?

Нет, поскольку для всех виноделен во всех трех субзонах (Риоха Альта, Риоха Баха и Риоха Алавеа) и 144 муниципалитетах, которые составляют наш деноминасион, установлены общие нормативы. Новое законодательство позволит лишь дополнительно выделить конкретные географические объекты и указать их на этикетке.

Вы намерены пересмотреть набор требований для вин категорий Reserva и Gran Reserva. О чем именно речь? Как это повлияет на изменение статуса категорий? Как это упрочит положение вин этих категорий на рынке? Скажутся ли эти изменения на конечной стоимости вин?

В категории Reserva для красных вин включено требование о минимальном пребывании в бутылке в течение шести месяцев перед выпуском на рынок, теперь оно является обязательным. Это отражено в новом определении категории: «Старение в дубовых бочках и в бутылке в общей сложности тридцать шесть месяцев, из которых в дубовых бочках вино должно провести минимум двенадцать месяцев, и в бутылке — не меньше шести».

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Нововведение, которое вступит в силу в начале 2019 года, нацелено на достижение относительной однородности качества вин этой категории. На сегодняшний день энолог решает, сколько времени вино проведет в бутылке, и этот период может составлять как больше, так и меньше шести месяцев. Мы откажемся от этой практики в пользу большей универальности.

В красных винах категории Gran Reserva остается неизменным — 5 лет — общее время старения в бочке и в бутылке (по меньшей мере, два года в каждой таре), позволяя производителю выбрать, где вино проведет пятый год из обязательных для выдержки. Новое определение гласит: «Старение в дубовых бочках и бутылках в течение шестидесяти месяцев, из которых минимум двадцать четыре месяца вино должно провести в дубовых бочках и минимум в бутылке – также составит двадцать четыре месяца ».

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Что касается повышения цен — оно не может быть вызвано только лишь законодательными изменениями. Цена зависит от качества продукта, а также от того, какую именно сумму готов платить потребитель за вина конкретного производителя.

Какие требования будут предъявляться к категории вин сингл виньярд, появление которых вы недавно проанонсировали?

Новое географическое указание Viñedo Singular / Singular Vineyard («Выдающийся виноградник») — более узкое, чем муниципалитет в рамках деноминасиона DOCa Rioja, и идентифицируется по названию. Это участок в сельской местности (он может состоять из одного или нескольких кадастровых участков) с индивидуальными агрогеологическими и климатологическими особенностями, которые отличают его от других, расположенных по соседству. Участок, с которого можно получать вина с выдающимися характеристиками, что будет подтверждаться специальным техническим документом, который предоставляется в регулирующий совет DOCa Rioja и должен быть утвержден министерством сельского хозяйства.

Новое указание Viñedo Singular напрямую связано с терруаром, который идентифицирован на этикетке. Таким образом мы хотим выделить конкретный участок из более широкого окружения и установить требования, которые обеспечивали бы качество конечного продукта, гарантированное потребителю регулирующим советом.

В последние годы наблюдается постоянно растущий интерес виноделов к винам такой категории. Ведь они играют особую роль в присутствии риоханских бодег на рынке. Кроме того, именно у этой категории долгая историческая траектория: не зря ведь некоторые всемирно известные винодельни с вековой историей использовали название виноградников в качестве имени самой бодеги. Новые требования не только отвечают запросу на широкий спектр подобных вин из Риохи, уже присутствующих на рынке, но и подтверждают, что регулирующий совет может гарантировать происхождение этих вин в рамках установленной системы сертификации.

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Фото: Depositphotos

Практика культивирования винограда на «Выдающемся винограднике» должна быть ориентирована на уважение к окружающей среде. Это должен быть виноградник с ограниченной урожайностью. Урожайность на гектар будет более чем на 20% ниже, чем установленная для всего DOСa Rioja в целом. Максимальный выход сусла составит всего 65% с каждой тонны винограда. Сбор урожая должен быть исключительно ручным. Кроме того, производитель обязан информировать регулирующий совет о начале сбора, о методах, используемых при транспортировке и обработке винограда, о прессовании, контроле брожения и вообще всего процесса винификации и выдержки.

Полученные вина будут подвергаться двойной оценке качества: первоначальной квалификации и повторной непосредственно перед выходом вина на рынок. Такое вино должно обладать превосходными органолептическими показателиями согласно технической инструкции по проверке «Выдающегося виноградника».

Вы могли бы назвать несколько бесспорно выдающихся виноградников и дать им краткие характеристики?

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Нормативные изменения были официально утверждены 15 февраля. Сейчас мы находимся на этапе рассмотрения технических документов заявителей. Признание потребует времени. В настоящее время мы рассматриваем 99 виноградников, общая площадь которых составляет примерно 100 га.

Фото: Depositphotos

Среди требований к «Выдающемуся винограднику», помимо технического обоснования его естественного выделения, фигурирует возраст лоз — он должен быть более 35 лет. Вино, полученное в процессе переработки винограда с «Выдающегося виноградника», производится и бутилируется физическими или юридическими лицами, имеющими специальное оборудование для производства и бутилирования, зарегистрированное в собственности, что, в свою очередь, утверждается DOCa Rioja. Также производитель обязан подтвердить любым юридически правомерным способом свое право эксклюзивного владения и непрерывного производства вина на «Выдающемся винограднике» в течение как минимум 10 лет.

Сколько времени, по вашему мнению, займет введение этой категории и когда мы официально увидим первые вина с уникальных виноградников?

В случае с винами с «Выдающихся виноградников» и с игристыми винами, вероятно, пройдет около двух лет до их выхода на рынок, но здесь всё будет зависеть от конкретного производителя.

Одно из ожидаемых нововведений — расширение линейки моносортовых вин. Сколько сортов официально классифицировано сегодня? Работа с какими сортами, на ваш взгляд, наиболее перспективна в контексте расширения моносортовой линейки?

На сегодняшний день регламентом DOCa Rioja утверждены следующие сорта: Темпранильо, Гарнача, Грасиано, Масуэло и Матурана Тинта — из красных; Виура, Мальвасиа, Гарнача Бланка, Темпранильо Бланко, Матурана Бланка, Туррунтéс (не путать с аргентинским Торронтесом), Шардоне, Совиньон Блан и Вердехо — из белых.

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Что касается белых, то сегодня разрешено производить моносортовые вина из любых разрешенных сортов. Эти изменения введены с тем, чтобы потребитель получал гарантии и высокие стандарты качества при покупке любого из этих белых риоханских вин.

Уже совсем скоро в портфеле вин Риохи появится игристое. Это делается для расширения ассортиментной линейки, что позволит укрепить на рынке коммерческие позиции региона? Или у этого решения другие основания?

Именно так. DOCa Rioja адаптировала свои правила, чтобы воспользоваться этой возможностью для расширения бизнеса в сфере производства белых и розовых вин. Игристые логично дополнят ассортимент тихих вин, традиционно защищенных правилами деноминасиона. Игристые будут производить только традиционным методом в категориях Brut, Extra Brut и Brut Nature. Эти нововведения будут включены в гарантийные документы совета, а также в обязательном порядке будут отражены на этикетке. По нашим оценкам, это будет нишевый продукт.

На самом деле производство игристых вин в Риохе — правда, речь идет о крайне незначительных объемах — имеет примерно столетнюю историю. Так что мы, по сути, легитимируем традицию и выводим ее на коммерческие рельсы.

Чтобы гарантировать максимальное качество этих вин, сбор будет ручным, с ограничением урожайности. Минимальный срок выдержки на осадке для Риоханского игристого составит 15 месяцев. Для категории Reserva срок выдержки увеличится до 24 месяцев, для категории Gran Añada (Выдающийся винтаж) — до 36 месяцев.

Наконец, новый продукт будет проходить двйную оценку качества: по физико-химическим и по органолептическим показателям до выхода на рынок. В продажу он поступит, только если получит «хорошо» или «очень хорошо» по обоим показателям. Покупатели смогут попробовать риоханские игристые не раньше Рождества 2019 года.

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