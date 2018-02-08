Вину укажут место

На этикетках вин появится информация о месте происхождения сырья, из которого изготовлен напиток. Правительство одобрило введение подготовленной Минсельхозом меры, рассказали в Минфине. Сейчас вино считается отечественным, если оно произведено в России. Страна-производитель виноматериала не имеет значения. При наличии всей информации любители нашего вина будут более осознанно делать выбор, подчеркнули разработчики нововведения. Эксперты же убеждены, что в итоге граждане отдадут предпочтение алкоголю из иностранного сырья.

Производителям алкоголя придется указывать на этикетках информацию о стране происхождения сырья (винограда, виноградного сусла и виноматериалов), которое использовалось для изготовления вина и шампанского. Такие требования содержатся в поправках в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». Их разработали в Минсельхозе. В правительстве концептуально одобрили документ без замечаний. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве финансов.

Цель нововведений — повысить информированность населения, что позволит потребителям сделать более осознанный выбор. Кроме того, это создаст равные конкурентные условия для производителей, которые используют отечественное и иностранное сырье.

По данным Минсельхоза, значительная часть произведенных в России тихих и игристых вин изготовлена с применением импортных материалов. Потребитель может быть введен в заблуждение, когда сознательно выбирает отечественный продукт, который им по сути не является. Тем самым покупатель стимулирует зарубежное сельское хозяйство.

По оценкам Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), до 50% отечественных вин произведено из зарубежного виноматериала. По данным Росстата, в прошлом году в России изготовили 322 млн л. Импорт составил ориентировочно 235 млн л, подсчитали в ЦИФРРА (официальной статистики по ввозу вина и материалов Федеральная таможенная служба еще не подготовила).

Минэкономразвития в своем отзыве на законопроект отметило, что мера может привести к удорожанию продукции. Если раньше комплекты этикеток заказывали оптом, то в будущем это придется делать отдельно на каждый купаж и акратофор — аппарат для шампанизации. Чем меньше партия этикеток, тем выше цена, пояснили в ведомстве. На фоне падения спроса это может подтолкнуть потребителей переориентироваться на более дешевые винные напитки. Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что ценники на винных полках из-за этого не изменятся.

— Реализация инициативы не приведет к удорожанию продукции, — заявил он. — Хотя может потребовать дополнительных мер. Например, появления обязательства производителей указывать информацию о стране происхождения материала на этикетке, а не на контрэтикетке.

Глава Союза виноделов и виноградарей Леонид Попович отметил, что мнения представителей бизнеса о предложенной мере разделились.

— Некоторые считают, что покупатели будут скорее выбирать вина из иностранного сырья. Другие отмечают, что любителям отечественного вина важно знать, что для его производства был использован российский виноград, — рассказал Леонид Попович.

Правительство намерено заняться популяризацией отечественного вина и предлагает ряд мер. Например, развитие в стране энотуризма — то есть подготовку удобных для потребителей маршрутов по винодельням страны. Не исключено, что Минсельхоз также расширит для отечественных изготовителей возможности для рекламирования вина на телевидении в течение всего дня, а не только по ночам. Ранее о необходимости такой нормы говорил министр сельского хозяйства. В этой связи важно, чтобы потребитель четко различал российское и иностранное вино.