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Заливай на трезвую: алкоголю блокируют путь на заправки

Администрация президента не поддержала законопроект о продаже пива и вина на АЗС
Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Заливай на трезвую: алкоголю блокируют путь на заправки
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2019-02-14 14:02:51
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Автозаправочные станции пока не смогут продавать пиво и вино. Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента дало отрицательный отзыв на законопроект о возвращении алкоголя на АЗС. С документом ознакомились «Известия». Осенью прошлого года правительство не возражало против того, чтобы Госдума приняла проект, внесенный еще в начале 2017-го. Но консолидированной позиции ведомств по этому поводу нет, отметили в ГПУ. Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев, после отзыва администрации президента документ можно по сути считать заблокированным. 

Сухой закон 

Проект поправок в ст. 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) был внесен в Госдуму в январе 2017 года. Сенатор Геннадий Орденов предложил разрешить АЗС продажу слабого алкоголя (до 16,5%). Речь идет о пиве и пивных напитках, которые не подлежат лицензированию, а также о винах (фруктовых, игристых и шампанских), винных и слабоалкогольных напитках. 

Торговлю алкоголем на АЗС запретили еще в 2011 году. Но это неэффективная мера борьбы с употреблением спиртных напитков за рулем, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Осенью 2018-го стало известно о том, что правительство не возражает против отмены этого запрета. Отзыв кабмина от 15 октября, подписанный вице-премьером Константином Чуйченко, есть у «Известий». 

Но государственно-правовое управление АП законопроект не поддержало. Об этом сказано в отзыве ГПУ от 6 декабря, который подписан помощником президента, начальником управления Ларисой Брычевой и направлен в Госдуму (документ есть у «Известий»). По мнению специалистов АП, предложение не согласуется с госполитикой по двум направлениям: обеспечение безопасности дорожного движения и снижение масштабов злоупотребления алкоголем.

АЗС
магазин на АЗС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По официальным данным, за 10 лет выросло количество ДТП, а также число погибших и раненых по вине нетрезвых водителей. В 2007 году было зафиксировано почти 15,6 тыс. таких аварий, тогда как к концу 2017-го показатель вырос на 4%. При этом число погибших в 2017-м составило около 4,6 тыс. человек, что на 82% выше показателя десятилетней давности. Точной статистики за 2018 год пока нет. 

Как сказано в документе ГПУ, «по законопроекту отсутствует консолидированная позиция заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». 

Как считают в Министерстве здравоохранения, снятие существующего запрета противоречит как международным рекомендациям, так и действующим нормативным актам РФ. В перспективе такой шаг может привести к росту потребления алкогольной продукции, говорится в отзыве замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова в адрес ГПУ (документ есть у «Известий»).

В министерстве настаивают: АЗС и прилегающие к ним территории — зоны повышенной опасности, а снимая запрет на продажу спиртного, мы рискуем получить больше нетрезвых автомобилистов за рулем. Это будет способствовать созданию аварийных ситуаций на дорогах.

АЗС
работник заправки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пресс-службе Минздрава оперативно не смогли ответить на запрос «Известий» относительно своей позиции по законопроекту.

Представитель Минфина сказал "Известиям", что законопроект обсуждался не один раз, высказывались различные мнения. На последнем совещании в ведомстве было принято решение поддержать его.

Ранее за возвращение алкоголя на заправки выступал Минпромторг. Как заявлял в ноябре глава ведомства Денис Мантуров, ведомство рассчитывает на возобновление продаж в первой половине 2019 года. 

После отзыва ГПУ законопроект можно считать заблокированным, пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ). Вряд ли правовое управление Госдумы вынесет другое решение, отметил он. Депутат согласен, что не стоит продавать алкоголь на АЗС, «раз уж мы взялись бороться с алкоголизацией населения».

Увидел — купил 

Возвращать алкоголь на заправки опасно, так как у водителей появится возможность приобрести его в шаговой доступности от дороги, считает председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов. Есть риск, что с появлением спиртного на АЗС автомобилисты начнут совершать спонтанные покупки. Увидев бутылку на полке — водитель может взять ее, хотя не стал бы заезжать за алкоголем специально в магазин. 

По словам эксперта, Россия в борьбе со злоупотреблением спиртным должна обращаться в первую очередь к опыту северных стран со схожим типом потребления. Так, например, в Скандинавии проводят достаточно успешную политику в этой области: там высокие акцизы, время работы магазинов, торгующих алкоголем, ограничено (например, до 18.00) и они удалены от центра городов. 

АЗС
часть автомобиля после дтп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Независимые АЗС в нынешних условиях «влачат жалкое существование» с экономической точки зрения, заявил «Известиям» исполнительный директор Российского топливного союза (РТС) Григорий Сергиенко. Если алкоголь вернется на заправки, выручка предприятий может резко возрасти.

— Мы должны искать компромисс в сложившихся условиях и принимать во внимание все существующие доводы, — отметил он.

В РТС согласны с разработчиком законопроекта в том, что следует вернуть на АЗС не крепкие напитки, а легкие, отметил Григорий Сергиенко. По его словам, люди, злоупотребляющие алкоголем, найдут способ выпить в любом случае. 

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