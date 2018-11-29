Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже нефтяных компаний

Владельцам независимых АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, которые подписали соглашение о заморозке цен. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркушу.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась изменения формулировки для них в заключенном в начале ноября соглашении правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо.

По словам Аркуши, это связано с тем, что в отличие от крупных нефтяных компаний владельцы независимых АЗС не имеют ни месторождений, ни перерабатывающих заводов.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин подтвердил наличие договоренности. Он отметил, что в связи с этим не ожидает роста цен на автозаправках, пишет «Ридус».

По мнению экспертов, вряд ли разрешение продавать топливо на 4% дороже решит проблемы независимых АЗС, так как, воспользовавшись уступкой, можно потерять клиентов.

Ранее, 21 ноября, глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов заявил, что независимые АЗС продают бензин по той стоимости, которую им установили, хотя сектор устроила бы цена по 30 рублей за литр при маржинальности, которая будет больше 3 рублей на литр.

ФАС 9 ноября подписала соглашение о стабилизации цен на топливо. Документ был направлен в Минэнерго. Цены на нефтепродукты в России заморожены. С учетом инфляции и изменений налогового законодательства они будут сохраняться до конца марта.