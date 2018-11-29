Прямой эфир
Сюжет:

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже нефтяных компаний

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владельцам независимых АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, которые подписали соглашение о заморозке цен. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркушу.

Бензовоз и ныне там: будут ли расти цены на топливо
К соглашениям о стабилизации рынка планируется привлечь независимые АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась изменения формулировки для них в заключенном в начале ноября соглашении правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо.

По словам Аркуши, это связано с тем, что в отличие от крупных нефтяных компаний владельцы независимых АЗС не имеют ни месторождений, ни перерабатывающих заводов.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин подтвердил наличие договоренности. Он отметил, что в связи с этим не ожидает роста цен на автозаправках, пишет «Ридус».

По мнению экспертов, вряд ли разрешение продавать топливо на 4% дороже решит проблемы независимых АЗС, так как, воспользовавшись уступкой, можно потерять клиентов.

Ранее, 21 ноября, глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов заявил, что независимые АЗС продают бензин по той стоимости, которую им установили, хотя сектор устроила бы цена по 30 рублей за литр при маржинальности, которая будет больше 3 рублей на литр.

ФАС 9 ноября подписала соглашение о стабилизации цен на топливо. Документ был направлен в Минэнерго. Цены на нефтепродукты в России заморожены. С учетом инфляции и изменений налогового законодательства они будут сохраняться до конца марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Независимые АЗС заявили о готовности продавать бензин по 30 рублей за литр
«Роснефть» и петербургская сырьевая биржа будут бороться со спекулянтами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017