Бензовоз и ныне там: будут ли расти цены на топливо

Мировой рост цен на нефть не означает, что компании должны получать сверхприбыли на внутреннем рынке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. По словам президента, эта сфера должна быть рыночной, но ее нельзя оставлять без регулирования. Соглашение о сдерживании цен на топливо достигнуто со всеми участниками рынка, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. С независимыми АЗС в регионах тоже могут подписать соглашения, если будут выявлены признаки монополии. Из-за угрозы убытков заправки не пойдут на уступки без встречных обязательств со стороны нефтяных компаний, заявили «Известиям» в Независимом топливном союзе. Несмотря на заморозку цен на бензин до марта, в дальнейшем можно ожидать скачок из-за роста акцизов в 2019 году, считают в Совете Федерации.

Все за одного

В начале совещания президент предложил в первую очередь обсудить работу по сдерживанию цен на нефтепродукты.

— Мы договаривались с вами о том, что правительство проведет эту работу, еще месяц назад. В каком состоянии сегодня дела? Потому что мы понимаем: ситуация должна быть безусловно рыночной, она такой и является, но, когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать, — обратился глава государства к заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку.

бензин Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Ситуация стабилизирована, цены заморожены и будут сохраняться на том же уровне — с учетом инфляции и изменений налогового законодательства — до конца марта, заверил вице-премьер.

Дмитрий Козак подчеркнул, что в период 7–10 ноября все российские нефтяные компании подписали соглашение для стабилизации цен на нефтепродукты в России. Были определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту РФ, а также цены оптовых поставок нефтепродуктов. До каждой компании доводились параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок нефтепродуктов — в объеме, который соответствует поставке в соответствующем месяце 2017 года плюс 3%, отметил вице-премьер.

Установлен долгосрочный план поставок нефтепродуктов на внутренний рынок до 31 марта, уточнил Дмитрий Козак. Соглашениями предусмотрен порядок работы в первые три месяца 2019 года. В связи с увеличением ставки НДС (с 18% до 20%) с 1 января цены на нефтепродукты на оптовом рынке вырастут на 1,7%, а с февраля будут постепенно повышаться ежемесячно равными долями в пределах инфляции.

Вице-премьер отметил, что договоренность достигнута по принципу: «один за всех и все за одного», иначе будет недобросовестная конкуренция. Если кто-то не выполнит соглашение, будут введены заградительные экспортные пошлины.

бензин Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Президент обратил внимание вице-премьера на претензии вертикально интегрированных компаний к розничному звену.

— По мнению руководителей компаний, эта розница играет на бирже недобросовестно, потом вставляет необоснованное количество посредников, цель которых — только цену задирать, а не оказывать реальные услуги на рынке. С этим как быть? — обратился Владимир Путин к Дмитрию Козаку.

— Об этом тоже договорились, даны поручения, — отреагировал вице-премьер.

Он отметил, что правительство поставило перед ФАС и Минэнерго задачу до конца года «проанализировать в региональном разрезе всю сеть независимых компаний на предмет монополизации», сказал Дмитрий Козак. Совокупно независимые АЗС занимают 62% розничного рынка.

— Очень часто, несмотря на их большое количество, владельцами являются одни и те же лица и действуют в нарушение антимонопольного законодательства. Поэтому мы такой анализ проведем до конца декабря, и в случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение, — пояснил он.

Также даны поручения антимонопольной службе, Роспотребнадзору и Росстандарту обеспечить усиленный контроль деятельности так называемых независимых автозаправочных станций с точки зрения качества продукции, которую они поставляют, и особое внимание обратить на тех, кто будет обеспечивать себе повышенную маржинальность по сравнению с параметрами, которые заданы решениями правительства.

Монополия на местах

Дмитрий Козак еще по итогам совещания 31 октября поручил ФНС и ФАС провести внеплановые проверки независимых сетей АЗС, обратив внимание на те, у которых цены на топливо превышают индикативный уровень более чем на 4%. Среди независимых заправок нужно наводить порядок, у них много нарушений, отмечал вице-премьер. В ФАС не ответили на запрос «Известий». В Минэнерго переадресовали запрос в правительство.

бензин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Речь идет о сетях АЗС, которые, имея монопольное положение, решили повысить цены, мотивируя это якобы влиянием ситуации на рынке, — пояснил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В масштабах региона розничный рынок обычно высококонкурентен, монопольные игроки могут возникать в небольших городах, добавил он.

С июня розничные цены на АЗС нефтяных компаний заморожены, и независимые сети в регионах с высокой конкуренцией стараются существенно их не поднимать. В среднем у независимых заправок топливо на 2–3 рубля дороже, чем у сетей АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Но есть регионы, где эта разница больше, рассказал «Известиям» представитель Независимого топливного союза Сергей Бойко.

— Речь идет о регионах, где ВИНК представлены более слабо или отсутствуют, а также о субъектах с большим транспортным плечом — Якутия, Хабаровский край, север страны. Поставка топлива туда требует больших средств, — отметил он.

Заправки торгуются

Представители независимых АЗС жалуются, что для компенсации затрат допущенный уровень повышения цен по сравнению с сетями ВИНКов всё равно недостаточен.

— В протоколе названы только индикативные мелкооптовые цены, розничных нет. Но есть пункт о том, что если превышение розничных цен по сравнению с оптовыми будет более чем на 4%, это является основанием для проверки АЗС ФНС и ФАС. Но это всего 2 рубля на литр, которых хватит только на доставку топлива до АЗС и оплату банковского эквайринга, — заявил «Известиям» первый замгендиректора «Петербургской топливной компании» (ПТК) Леонид Чурилов. — Соответственно, это прямые убытки, ведь у независимых АЗС, в отличие от ВИНКов, нет других источников доходов в виде экспорта или оптовой торговли.

бензин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Из-за угрозы убытков независимые сети будут не готовы подписать такие соглашения без встречных обязательств со стороны нефтяных компаний, это грозит им закрытием, указывает Сергей Бойко. Он предполагает, что необходимо обязать ВИНКи зафиксировать объемы поставки топлива независимым АЗС. Разница между оптовыми и розничными ценами должна покрывать хотя бы затраты.

— В текущей ситуации маржинальность независимым АЗС можно обеспечить только двумя путями: либо «отпустив» розничные цены, либо снизив оптовые при фиксированных розничных, — пояснил Леонид Чурилов.

Временная стабильность

Регулирование на рынке нефтепродуктов нужно начинать не с запретительных мер, а с пересмотра фискальной политики, которая в конечном итоге должна работать на граждан, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

— Любое, даже незначительное повышение цен на бензин, всегда приводит к росту себестоимости всех товаров, а значит, негативно скажется на потребителе. Этого допустить никак нельзя, — заявил «Известиям» парламентарий.

Сенатор уверен, что предлагаемые на сегодняшний день компенсационные механизмы в рамках налогового маневра не смогут гарантировать длительной стабильности на рынке нефтепродуктов.

— Несмотря на заморозку цен до марта, в дальнейшем можно ожидать роста цен на бензин, поскольку в 2019 году предусмотрено увеличение акцизов. На рынке нефтепродуктов должны остаться и крупные, и мелкие игроки, главное условие — они обязаны продавать только качественное топливо и не задирать цены сверх меры, — констатировал Валерий Васильев.

С 2019 года увеличатся ставки НДС и НДПИ, экспортные пошлины будут постепенно обнуляться и появится демпфирующий механизм. Всё это вместе принесет повышение цен еще на 5 рублей за литр, рассказывали «Известиям» эксперты. По их мнению, логичным шагом со стороны правительства был бы отказ от повышения акцизов в следующем году.