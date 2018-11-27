«Роснефть» и петербургская сырьевая биржа будут бороться со спекулянтами

Компания «Роснефть» вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей решила бороться с биржевыми спекулянтами. Предлагается увеличить размер неустойки за неисполнение сделок и установить повышенную плату за заявки на покупку, в результате которых не был заключен договор, а также повысить ставки денежного обеспечения для трейдеров. Основной целью предложенных мер является привлечение на рынок новых честных игроков, заявил во вторник, 27 ноября, пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

По его словам, в компании хотят, чтобы с рынка ушли недобросовестные и пришли добросовестные участники. «Вы поймите, многие конечные потребители не имеют доступа к биржам. И озвучивая меры, мы хотим не только убрать нечестных игроков, но и открыть биржу для честных, в том числе и через кредитование», — цитирует Леонтьева НСН.

Представители Санкт-Петербургской биржи и «Роснефти» считают, что производителям нефтепродуктов нужно участвовать в торгах пропорционально их доле в добыче.

«Роснефть» 15 ноября полностью прекратила торговать топливом. Через несколько дней нефтяная компания возобновила торги на бирже через адресные сделки. В компании утверждают, что из-за заморозки цен в мелком опте несут издержки и не хотят превращать их в дополнительные доходы перекупщиков.

Леонтьев добавил, что биржа должна работать и давать рыночную информацию, а не искажать ее, дестабилизируя ситуацию.

«Практически все современные рынки регулируются. И если ЦБ активно регулирует банковскую деятельность, почему регулятор не может и не должен осуществлять надзор за биржей, непонятно», — отметил он.

Ранее, 23 ноября, пресс-служба бизнес-омбудсмена России Бориса Титова сообщила, что бывший вице-президент компании «Роснефть» Анатолий Локтионов вернулся в Россию.

Локтионов обвиняется в хищении денежных средств у акционера девелоперской компании DB Development. Ему избрана мера обязательства о явке.