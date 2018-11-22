Биржа идет ко дну: рынки пережили «черный» день

Мировые финансовые рынки пережили одну из самых активных волн коррекции за последние годы. Под ударом оказались фондовые индексы США, Европы и Азии. Российский рынок отреагировал на это спокойно: рубль стабилен, как следствие, не дешевеют номинированные в нем акции. Инвесторы ожидают хорошей прибыли энергетических компаний, ведь в этом году рублевая стоимость нефти достигла исторического максимума. Пока Brent стоит больше $60 за баррель, девальвации рубля не будет, считают эксперты. Однако декабрь обещает быть насыщенным событиями: встреча ОПЕК+ и саммит G20 добавят политических, а значит, непредсказуемых рисков и для нефти, и для рубля.

Коррекция и есть путь

На этой неделе инвесторы продавали всё: от акций американских технологических гигантов и фьючерсов на нефть до криптовалют. В ходе торгов вторника биржевые показатели США просели на 1,7–2,2%, такая волатильность им несвойственна. Индекс широкого рынка S&P500 и бенчмарк промышленных компаний Dow Jones даже ушли в минус по итогам этого года. В Старом Свете снижались ключевые страновые индексы: европейский Stoxx 600, немецкий DAX, французский CAC 40. Нефть Brent за день потеряла 6,8%, Bitcoin просел на 8,1%. И это не предел, считают фондовые аналитики.

birja1 Экран показывает состояние рынка акций Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying

Поводом стала информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить экспорт технологий, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Кроме того, инвесторов беспокоит возможное замедление темпов роста мировой экономики на фоне торговых войн. Только акции Apple упали на 24% с октябрьских максимумов и потеряли $250 млрд капитализации.

Цена на нефть снижалась по целому ряду причин. Это и послабления антииранских санкций, и опасения по поводу избытка предложения на рынке, говорит Сергей Дроздов. На 6 декабря запланирован очередной саммит ОПЕК+, где должно быть продлено соглашение об ограничении добычи. И на этом фоне появились слухи о возможном госперевороте в Саудовской Аравии и отстранении от власти принца Мухаммеда бен Салмана, который выступал за долгосрочное урегулирование вопросов мировой добычи «черного золота», отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Курсы криптовалют и связанные с ними активы снижались из-за охлаждения интереса к ним, добавил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Миллиарды, затраченные на оборудование для их майнинга и на заводы для производства такого оборудования, оказываются выброшенными впустую. «Криптопохмелье» обошлось фондовому рынку уже почти в $1 трлн, пояснил он. Одной из жертв этого тренда стала компания по производству видеокарт Nvidia, чье оборудование использовалось при добыче криптовалют: когда спрос на него упал, котировки ее акций подешевели на 19%.

Российский рынок, который обычно следует за мировыми площадками, на удивление спокоен. Во вторник ключевые бенчмарки потеряли около 1%, в среду рублевый индекс Московской биржи вырос на 0,7%, долларовый РТС — на 0,95%. Рубль укрепился и к доллару, и к евро, хотя позиции американской валюты в мире усиливаются.

birja2 «Криптопохмелье» обошлось фондовому рынку уже почти в $1 трлн Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Всё дело в стабильном рубле — с появлением бюджетного правила он больше не следует за нефтью. И хотя ЦБ не покупает валюту в резервы на открытом рынке до конца этого года, валютный курс по инерции следует правилу, полагает аналитик QBF Денис Иконников.

В целом, пока цена на нефть выше $60 за баррель, спекулянты не будут пытаться отыгрывать ослабление рубля, считает Георгий Ващенко. А экономика способна выдержать просадку и до $40, хотя и станет более уязвимой к внешним шокам, добавил он.

Праздничное затишье

22 ноября в США отмечают День благодарения и биржевых торгов не будет. Перед долгими выходными инвесторы склонны закрывать длинные позиции, что обеспечило небольшой рост, пояснил Сергей Дроздов. Кроме того, отсутствие активных американских инвесторов обещает несколько спокойных сессий на других площадках.

birja3 Инвесторы берут паузу перед несколькими знаковыми событиями предстоящего месяца Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying

Но штиль продлится недолго — инвесторы берут паузу после коррекции и перед несколькими знаковыми событиями предстоящего месяца.

6 декабря состоится встреча ОПЕК+, и, учитывая геополитические риски, игроки не знают, чего от нее ждать. От предыдущего падения цен на нефть не удержало даже обещание Саудовской Аравии снизить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, а стран ОПЕК — на 1–1,4 млн баррелей в сутки, напомнил Денис Иконников.

Кроме того, в декабре состоится саммит G20. Рынку интересны переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным и с лидером КНР Си Цзиньпином, полагает начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин. Ранее Трамп уже несколько раз шел на уступки другим ключевым партнерам в торговых вопросах. То же самое может произойти и в отношении Китая, что было бы позитивно воспринято рынком сырьевых товаров, считает эксперт. Скорее всего, нефть стабилизируется на отметке $60–62 в ожидании новой информации с рынка, отметил Георгий Ващенко.

birja4 Эксперты прогнозируют стабилизацию розничных цен на бензин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Постоянство бензина

Цены на нефть снижаются в течение всего ноября, но за этот месяц стоимость топлива почти не изменилась, и литр Аи-95 стоит 45,8 рубля, напомнил Георгий Ващенко. Влияние нефтяных котировок на стоимость бензина в рознице непредсказуемо, считает Тимур Нигматуллин.

По статистике, бензин редко дешевеет вслед за нефтью: обычно это незначительная коррекция в пределах одного рубля за литр. На этой неделе «Роснефть» возобновила продажи на бирже, пока в режиме переговорных сделок, поэтому ситуация с поставками топлива должна нормализоваться к концу месяца, добавил Георгий Ващенко. Это стабилизирует розничные цены.

Низкая стоимость «черного золота» на бирже благоприятна для поддержания действующих условий соглашения нефтяных компаний с правительством по стабилизации рынка, полагает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Порядка 40% в цене бензина — это НДПИ, который формируется в зависимости от рублевой цены на нефть марки Urals, а она меняется вслед за ценой на нефть марки Brent, пояснил эксперт.