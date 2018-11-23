Титов рассказал о возвращении бывшего вице-президента «Роснефти» в Москву

Бывший вице-президент компании «Роснефть» Анатолий Локтионов вернулся в Россию. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.

Ранее Титов рассказал, что Локтионов намерен прилететь в Москву «на днях». Бывший вице-президент стал шестым фигурантом «списка Титова», с начала 2018 года вернувшимся в страну, пишет РЕН ТВ.

На данный момент Локтионову избрана мера обязательства о явке. Он обвиняется в хищении денежных средств у акционера девелоперской компании DB Development.

Кроме того, Борис Титов отметил, что его команда передала правоохранительным органам еще девять фамилий бизнесменов, которые согласны вернуться в Россию.

В июле 2018 года Генпрокуратура согласилась отменить международный розыск восьми предпринимателей из так называемого списка Титова.

В феврале Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям силовых ведомств рассмотреть данную инициативу и создать условия для возвращения данных лиц в Россию.