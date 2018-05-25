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Правозащитники посетили в СИЗО бизнесмена из списка Титова

Эрнеста Кима экстрадировали из Греции, где он год провел в заключении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывшего гендиректора компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнеста Кима навестили члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Бизнесмен, которого подозревают в мошенничестве, сейчас находится в СИЗО-4 в Медведково. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе аппарата уполномоченного и подтвердили в ОНК.

Ранее Эрнеста Кима экстрадировали из Греции в Россию. Он бежал туда, скрываясь от уголовного преследования в нашей стране. Теперь Эрнест Ким просит правозащитников посодействовать его скорейшему освобождению, так как считает себя невиновным, рассказал «Известиям» ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Предпринимателя подозревают в мошенничестве в связи с заключением договора о предварительной продаже квартиры в 2008 году, хотя спор с приобретателем уже завершился мировым соглашением. Но дело не смогли закрыть из-за тяжести преступления, и бизнесмену грозит тюремный срок за мошенничество. Ранее СМИ ссылались на сообщение Генпрокуратуры, согласно которому в деле не был выявлен «ряд существенных доказательств, подлежащих доказыванию», поэтому материалы по делу Эрнеста Кима вновь направлены для дальнейшего расследования в МВД.

Бизнесмен сообщил правозащитникам, что очень рад возвращению в Россию, рассказал Иван Мельников. Эрнест Ким надеется, что омбудсмен Борис Титов повлияет на ход его дела.

В греческой тюрьме бизнесмен провел год, после обращения Эрнеста Кима к бизнес-омбудсмену процесс экстрадиции ускорился. Предприниматель рассказал правозащитникам, что в греческом изоляторе его кормили два раза в день макаронами с фетой, в каждой камере установлены кондиционеры, есть холодильники и душ.

Ранее бизнес-омбудсмен включил Эрнеста Кима в «лондонский список» предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию из-за рубежа, но опасаются уголовного преследования. Перечень из 16 фамилий Борис Титов направил в Кремль в феврале этого года, а позже, в марте, передал расширенную версию. Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, каждый случай будет рассмотрен администрацией главы государства отдельно. 

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