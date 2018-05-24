ПМЭФ-2018 станет территорией диалога российского и зарубежного бизнеса

Петербургский экономический форум — это международная площадка, на которой представители деловых кругов и государства могут обсудить ключевые экономические вопросы и задачи, стоящие перед Россией, другими развивающимися странами и всем миром. В этом году основной темой ПМЭФ станет создание экономики доверия. Главы ключевых бизнес-объединений и представители иностранных компаний рассказали «Известиям», чего ждут от форума предприниматели и насколько важно восстановить доверие с зарубежным бизнесом.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей:

— Главное отличие нынешнего форума заключается в том, что это дебют нового российского правительства. И российский бизнес, и зарубежные участники хотели бы услышать, как кабинет министров собирается реализовывать те амбициозные планы, которые были недавно обозначены президентом в его новом майском указе. Поскольку на первом заседании обновленного кабмина никаких радикальных изменений не обсуждалось, получается, что Петербургский форум — это первая публичная презентация намерений правительства по основным направлениям.

Достаточно вспомнить, что премьер-министр во время обсуждения его кандидатуры в Госдуме подтвердил, что будет вноситься законопроект об увеличении пенсионного возраста. Точно так же мы ждем окончательной позиции правительства по налоговой системе. И хотя формально президент поручил представить план действий по реализации своего указа только в сентябре, было бы правильно, чтобы по ключевым направлениям правительство внесло ясность уже сейчас. И хотелось бы услышать не просто общие соображения членов кабмина по поводу их будущих действий, но получить «дорожную карту» с графиком этих действий. Тем более, что почти все ключевые фигуры правительства планируют присутствовать на ПМЭФ.

В свою очередь, присутствие на форуме президента Франции и премьер-министра Японии позволяет не только обсуждать проблемы и перспективы сотрудничества с Европой и Азией в лице этих двух государств, но и придать дискуссиям геополитическое звучание, попытаться в принципе деполитизировать инвестиционное, деловое и торгово-экономическое взаимодействие.

Начиная с 2013 года, РСПП проводит мероприятия «Деловой двадцатки» на площадке форума. И в этом году наши аргентинские коллеги, которые председательствуют в «Двадцатке», поддержали эту инициативу. Одной из сквозных тем в этом формате станет тема цифровизации. И конечно, это тоже хороший повод, чтобы и новый «цифровой» вице-премьер, и новый «цифровой» министр могли показать, что Россия хочет и может сделать на этом направлении в ближайшие годы.

Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:

— В этом году Петербургский экономический форум уникален: только что избран президент нашей страны, только что сформировано правительство. У нас давно не было почетных гостей из Европы и Азии. Я разговаривал и с представителями общественных бизнес-организаций Германии, с предпринимателями из Франции. И все говорят, что пришло время растопить лед взаимного недоверия. Европейский бизнес понес огромные потери из-за череды санкций и антисанкций. И если подталкивать мир к новым ограничениям, а к этому призывают, например, американские политики, к чему мы в итоге придем? Мы сами ломаем очень хрупкую структуру доверия, которая была создана миллионами российских и европейских предпринимателей.

Европейский бизнес выступает за то, чтобы восстановить отношения с Россией, как это было до 2014 года. Более того, он требует от европейских политиков перестать слепо двигаться в санкционной парадигме. Поэтому форум 2018 года особенный — приедет очень много иностранных предпринимателей. Нулевой день ПМЭФ — это Российский форум малого и среднего предпринимательства. Он проходит четвертый раз. Так вот, количество иностранцев, которые заявили об участии в этом году, просто беспрецедентно. Это предприниматели из Италии, Китая, Японии, Финляндии, Германии, Франции. Бизнес не хочет продолжения конфронтации. Это требование на сегодняшний день к правительствам всех стран — прекратить заниматься взаимными санкциями и восстановить доверие и диалог.

Борис Титов, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей:

— Когда мы говорим об экономике доверия, мы не должны забывать, что в наших условиях роль государства является определяющей. Бизнес в России однозначно на втором плане. Конечно, это не совсем справедливая расстановка сил, но на примере Китая мы видим, что с поправкой на местную специфику схема работает хорошо.

Другое дело в доверии. Его у бизнеса по отношению к государству немного. Проблема в постоянном изменении правил игры, причем как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Российский бизнес не знает, что ждет его завтра в сфере налогов, тарифов и проверок.

Думаю, на данном этапе будет замечательно, если государство установит четкие и понятные правила для взаимодействия с предпринимателями и будет само им четко следовать. Это уже будет прорывом в плане доверия.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России:



— Экономика доверия — это когда выполняются все правила и контрагенты доверяют другу другу, прежде всего, бизнесмены и политики. Они должны быть уверены, что договоренности выполняются и можно следовать ранее намеченным курсом. И я думаю, что политики будут стараться работать в этом направлении. А там будет достаточно много политиков, включая первых лиц: и президент Франции Эммануэль Макрон, и глава правительства Японии Синдзо Абэ, посол США Джон Хантсман планирует принять участие. Ожидаются огромные делегации бизнесменов.

Для бизнеса доверие важно при работе как с российскими, так и с зарубежными компаниями. В текущей ситуации речь пойдет именно о внешних партнерах, доверии к ним и их доверии к нам. Очень много мифов о России сложили за последнее время, и разговор пойдет о том, чтобы развенчать эти мифы, которыми пугают общественность: начиная с экономических вопросов и заканчивая спортом и допингом. Эти мифы были призваны разрушить доверие к стране, к российским политикам, бизнесу и экономике.

Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY по России:

— Форум этого года проходит в условиях изменения глобальной экономической повестки. Российская экономика стабилизировалась и постепенно начинает расти. Стоит также отметить, что российский бизнес научился очень эффективно действовать в нынешней обстановке, а иностранные инвесторы продолжают работать на российском рынке, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Ряд исследований подтверждает: компании, представляющие малый и средний бизнес других стран, сейчас активно интересуются возможностью захода на российский рынок — особенно с учетом того, что сейчас стоимость этого довольно невысока.

Среди участников форума много первых лиц международных компаний. Политики также проявляют высокий интерес — приезжает в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Всё это подтверждает, что к форуму интерес есть, а Россия — часть мировой экономики.