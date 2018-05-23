Накануне открытия Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Уполномоченный по защите прав предпринимателей передал главе государства очередной доклад о проблемах, которые испытывает бизнес в России. Всего в "книге жалоб" оказалось 284 вопроса. В этот же день Владимир Путин встретился с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Работа партии, подчеркнул во время беседы российский лидер, должна быть направлена на решение проблем граждан.

"Книга жалоб и предложений российского бизнеса", которую передал президенту Борис Титов, стала уже пятой по счету. В ней бизнес-омбудсмен изложил основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в России. Среди них - административное давление, продление сроков по уголовным делам без достаточных оснований, содержание под стражей по экономическим статьям и бесконечные проверки от разных инстанций, в том числе в части пожарной безопасности.

Ежегодный доклад основывается на жалобах, которые аппарат бизнес-омбудсмена получает от предпринимателей, и по итогам прошлого года число таких обращений увеличилось на 23%, пояснил Борис Титов. Он уточнил, что проводятся социологические исследования, которые демонстрируют, что "ситуация пока остается сложной, но есть позитивные изменения, например в области уголовных преследований, темпы роста которых несколько снизились, но пока говорить о том, что проблема решена мы не можем". Среди других проблем он назвал и рост административного давления на бизнес. Однако есть и положительные изменения.

- Например, по коррупции, все наши исследования показали, что бизнес оценивает более положительно то, что коррупции становится меньше, и прозрачность государственных процедур становится лучше, - сказал Борис Титов.

За год отменено 17 тысяч постановлений о возбуждении уголовных дел, выданы предписания о привлечении к дисциплинарной ответственности 179 тысяч должностных лиц правоохранительных органов, говорится в докладе бизнес-омбудсмена.

Всего в 2017 году было выявлено 5,1 млн нарушений, допущенных в ходе досудебного производства органами дознания и следствия. К таким нарушениям относятся необоснованное возбуждение уголовных дел, затягивание расследования, необоснованное проведение оперативно-разыскных мероприятий, проведение таких мероприятий с нарушением законодательства, формальное рассмотрение ходатайств и жалоб, необоснованный отказ в их удовлетворении.

Владимир Путин поинтересовался, как обстоят дела с содержанием под стражей по экономическим статьям. Президент напомнил, что неоднократно обсуждал это с бизнес-сообществом. Борис Титов ответил, что этот вопрос пока не решен.

- Что касается уголовного преследования, то были внесены изменения в том, что касалось порогов ущерба, от которого зависит мера наказания за те или иные нарушения, те или иные преступления, которые совершаются. В этом смысле стало лучше. Конечно, наказаний стало меньше, потому что пороги ущерба стали выше, - рассказал он. - К сожалению, пока еще не решена проблема 159-й статьи. Вы знаете, что она самая «резиновая», больше 80% случаев – это обвинения бизнеса именно по 159-й статье.

Глава государства напомнил, что обсуждались и другие вопросы "чисто процессуального характера" - в частности, продление сроков содержания под стражей.

- Мы предложили, но пока оно не принято, Владимир Владимирович. Мы предложили, чтобы, во-первых, последующее продление меры пресечения принималось в вышестоящей судебной инстанции, но пока этого нет, - пояснил Борис Титов. - Кроме этого, мы предложили, как это было раньше, еще несколько лет тому назад, что те судьи, которые принимают решение о мере пресечения, не могли бы вести судебное заседание по существу дела, то есть разделить эти две функции. Но пока это тоже не принято.

- Здесь надо подумать, является ли это требование обоснованным, - подчеркнул президент. - А что касается продлений бесконечных, я думаю, надо вернуться. Ведь перед тем, как я поддержал ваше предложение, я проконсультировался и с председателем Верховного суда, и с генеральным прокурором. В целом руководители этих основных структурных подразделений, которые работают в области обеспечения прав граждан, с вами согласны. Так давайте к этому вернемся.

Еще одна проблема - бесконечные проверки, в частности, на соблюдение правил противопожарной безопасности. Борис Титов предложил установить исчерпывающие требования, которые предъявляются к объекту, подписанные со стороны контролирующего органа, и обязательства предпринимателя соблюдать все эти требования.

Президент идею поддержал.

- Трагедии последнего времени показали, что здесь еще очень многое нужно сделать для того, чтобы навести соответствующий порядок, - сказал глава государства. - И конечно, было бы правильно разработать и такие ориентиры, о которых вы сказали, понятные, прозрачные и эффективно работающие. Но имея в виду, что технологии быстро развиваются, меняются, они тоже должны быть гибкими и время от времени должны пересматриваться.

Завершая встречу, Владимир Путин поручил Борису Титову сформулировать имеющиеся предложения и начать работу над ними.

Ожидаемые решения

В ходе встречи президента с секретарем генсовета "Единой России" Андрей Турчак проинформировал главу государства о подготовке к Единому дню голосования в сентябре. Владимир Путин напомнил: самый лучший способ подготовки к избирательной кампании — это активная работа над решениями проблем граждан, которых они ждут.

- Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура, - подчеркнул глава государства.

Также во время встречи Андрей Турчак рассказал, что по итогам региональных выборов планируется распределить 1200 мандатов. После этого начнется подготовка к думской избирательной кампании 2021 года, пояснил он.