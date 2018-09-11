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В тюрьмах появятся блоки для осужденных по экономическим статьям

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) удовлетворила запрос о выделении отдельных блоков в тюрьмах для заключенных по экономическим преступлениям, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах Восточного экономического форума.

«Это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО», цитирует «РИА Новости» Титова.

По его словам, он просил создать для экономических преступников отдельные учреждения, но во ФСИН посчитали это очень затратным проектом, пишет «Ридус».

«Если это будет отдельный отсек, это будут экономические статьи, это будут люди одного менталитета, у них не будет уголовного прошлого, так просто посадить и выбить из них признание будет сложно», — добавил омбудсмен.

В июле сообщалось, что Следственный комитет России в 2017 году возбудил более 17,6 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях и привлек к ответственности 581 чиновника, в том числе ряд губернаторов.

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