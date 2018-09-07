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В СИЗО «Бутырка» провели первое занятие по йоге

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Фото: пресс-служба УФСИН России по г. Москве
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Курс занятий по йоге начался в Бутырском следственном изоляторе в Москве. Их посещают как заключенные, так и сотрудники СИЗО № 2. Занятия направлены на управление психическими и физиологическими функциями организма. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Москве.

«Цикл уроков по йоге в московских следственных изоляторах проходит по методике, изложенной в пособии «Йога для заключенных», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Начальник тюрьмы Сергей Телятников отметил, что занятия позволяют как сотрудникам, так и осужденным избавиться от накопленного негатива.

Первые занятия по йоге прошли в женском следственном изоляторе № 6 в июле. Подобные встречи планируются и в других учреждениях ФСИН Москвы.

Ранее, в июле, один из корпусов «Бутырки» закрыли на карантин после вспышки кори. Заболевание было выявлено у одного из заключенных. В соответствии с санитарным законодательством в СИЗО проводились противоэпидемические мероприятия.

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