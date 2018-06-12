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Названы самые востребованные профессии в тюрьме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали, какие профессии наиболее востребованы в тюрьме в настоящий момент. Лидерами рейтинга оказались мастера отделочных строительных работ, сварщики, каменщики, бетонщики, трактористы и электромонтеры.

«Перечень профессий корректируется, исходя из потребностей производства исправительного учреждения, а также с учетом востребованности профессий, по которым осужденные могут работать после освобождения», — цитирует сообщение ФСИН телеканал RT.

Среди востребованных профессий также оказалась швея, портной, раскройщик, повар, парикмахер, животновод, овощевод, пекарь и вальщик леса. Как отмечается в сообщении, многим из них могут научить во время заключения. Всего учеба ведется по 168 наименованиям различных профессий, которые подразделяются на блоки «Искусство и культура», «Информатика», «Машиностроение» и другие.

В мае профессии с самыми необычными названиями стали предметом исследования специалистов в России. Если за рубежом востребованы выравниватели подушек, тестеры элитных кроватей или водяных труб для аттракционов, то в РФ работодатели ищут, к примеру, мастеров леса и долбежников.

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