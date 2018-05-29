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Названы необычные профессии в России

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Obermeier
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Профессии с самыми необычными названиями стали предметом исследования специалистов в России. И если за рубежом востребованы выравниватели подушек, тестеры элитных кроватей или водяных труб для аттракционов, то в РФ работодатели ищут, к примеру, мастеров леса и долбежников.

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Данные о зарплате соискателей и условиях работы, а также описание обязанностей предоставил сайт по поиску работы Jooble.

В Амурской области разыскивается «изготовитель зубочисток», ему предлагается зарплата 15,2 тыс. рублей. Кандидат должен быть ответственным, располагать медицинской книжкой и справкой об отсутствии судимости.

Соискатели на должность «мастера леса» будут в случае трудоустройства получать от 50 тыс. рублей. От них требуется опыт работы от года, умение читать карты леса, пользоваться GPS, AutoCAD и другими программами. Работа предполагает разъездной характер: выезды на лесные участки для контроля проводимых работ.

Долбежник может трудоустроиться и за 15 тыс., и за 40 тыс. рублей. Эти специалисты трудятся на долбежных и фрезерных станках. Сотрудники должны быть дисциплинированными, от них требуется умение читать чертежи и опыт работы на станках от 1 года.

18 тыс. рублей в месяц предлагается опрокидчикам. В их обязанности входит подача груженых вагонов на опрокид, опрокидывание и выкатывание порожняка.

«Люковой» обязан осуществлять погрузку горной массы, подкатку и откатку груженых и пустых вагонеток при помощи лебедок. Опыт работы не требуется, заработать можно 30 тыс. рублей.

Ранее Jooble назвал самых активных иностранных соискателей работы в России в период чемпионата мира по футболу. Ими оказались жители соседних стран — Украины, Казахстана и Белоруссии.

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