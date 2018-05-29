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Власти рассмотрят случаи бизнесменов из «лондонского списка» Титова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компетентные органы сейчас прорабатывают письмо с «лондонским списком» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, содержащее имена предпринимателей, которые желают вернуться в Россию, но опасаются уголовного преследования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Письмо было расписано в соответствующие ведомства, которые должны его проработать и выработать совместную позицию. О какой-то типовой позиции речи быть не может, каждый случай будет рассматриваться по отдельности», — пояснил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что в индивидуальном порядке будут рассматриваться случаи и с предпринимателями, осужденными в России. «Есть лица, по которым имеются судебные решения. Те, кто в бегах находится, кто осужден в РФ. Есть те, в отношении кого решения не принимались», — сообщил Песков.

В феврале Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий предпринимателей, а в марте передал властям расширенную версию перечня. В мае, после встречи с омбудсменом на ПМЭФ, президент России Владимир Путин поручил создать условия для возвращения бизнесменов в Россию.

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