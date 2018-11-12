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Козак доложил Путину о заморозке цен на нефтепродукты в России

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Цены на нефтепродукты в России заморожены, сообщил в понедельник, 12 ноября, вице-премьер правительства Дмитрий Козак президенту страны Владимиру Путину.

«Они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства, до конца марта», — цитирует Козака «РИА Новости».

Кабмину 31 октября удалось договориться с нефтяными компаниями о заморозке цен на дизельное топливо и бензин до конца текущего года, напоминает НСН. В 2019 году стоимость топлива должна будет формироваться в соответствии с инфляцией.

6 ноября Козак поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей АЗС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление, которое обязывает Минэнерго и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.

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