Учебный фланг: дорогу от школы до спиртного сократят

Минимальное расстояние от школ, больниц и других социальных объектов до магазинов с алкоголем составит 10 м. При этом регионы не смогут устанавливать ограничение более чем в 50 м. Минпромторг доработал соответствующий проект постановления правительства и направил его в кабмин. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства. В новой версии документа появился нижний порог ограничений — еще год назад министерство предлагало только максимальный «радиус трезвости» от 20 м до 50 м. Сегодня расстояние от предприятий, торгующих спиртным, до образовательных и медицинских учреждений составляет 50–100 м, но иногда достигает и 300 м. Новшество позволит избавить торговлю от существующего барьера, но при этом может увеличиться количество магазинов, торгующих спиртным, что создает дополнительные риски для здоровья россиян.

Смягчат требования

Минпромторг направил в кабмин очередной вариант проекта постановления правительства о «радиусах трезвости». Речь о территориях, прилегающих к зданиям, где запрещена торговля алкоголем. Это детские, образовательные, медицинские организации. А также культурные, спортивные, военные объекты, рынки, вокзалы, аэропорты и другие места массового скопления граждан.

— Для детских садов и школ максимальный размер прилегающих территорий составит 50 м, что гарантированно исключит нежелательное соседство школы (садика) и магазина. От остальных объектов (медицины, спорта и так далее) предельные размеры территорий установлены в диапазоне от 20 м до 50 м, — пояснили «Известиям» в Минпромторге.

В министерстве отметили, что проект постановления доработан и в нем теперь предлагается установить также минимальный «радиус трезвости» — 10 м.

Сегодня местные власти могут самостоятельно принимать решение о размерах «радиуса трезвости». Поэтому в ряде муниципалитетов отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются совершенно запредельные — 200 м, 300 м и более, отметили в Минпромторге.

от школы до спиртного Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл

Когда федеральные правила примут, устанавливать конкретные нормы в пределах 10–50 м будут органы местного самоуправления. Например, если они выберут минимальный «радиус трезвости» в 10 м, то открыть торговую точку со спиртным можно будет уже на расстоянии в 11 м от учреждения. В Минпромторге подчеркнули, что «это полностью позволит выполнить главную задачу прилегающих территорий — не допустить непосредственного соседства социального объекта с точкой реализации алкоголя».

В ведомстве отметили, что излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле, а установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, но ведет к увеличению нелегального сегмента рынка.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сказали, что документ, разработанный Минпромторгом, был согласован ведомством в представленной редакции.

— Предусмотренные проектом постановления правила определения границ прилегающих территорий являются адекватными, соответствуют сложившейся правоприменительной практике и не вызывают возражений, — пояснили в Минэкономразвития.

Замначальника Контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева сказала «Известиям», что проект Минпромторга не поступал на согласование в службу. В то же время она отметила, что «правила торговли должны быть прозрачными, едиными для всех и распространяться на все субъекты РФ».

— Если эти принципы отражены в документе, то антимонопольная служба, вероятнее всего, готова поддержать такую инициативу, — отметила Наталья Исаева.

Урон здоровью

В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» сказали, что «министерство придерживается неизменных позиций, считая, что образовательная среда должна быть ограждена от продажи алкогольной продукции, и поддерживает ограничительные меры, уделяя повышенное внимание развитию здорового образа жизни».

В Минздраве на запрос «Известий» не ответили. Ранее в ведомстве не поддержали даже максимальных «радиусов трезвости» в 50 м. Установление таких значений научно не обосновано, подчеркивали в пресс-службе ведомства. В Минздраве сочли, что эти правила могут привести к увеличению количества точек продажи спиртного. Согласно международным исследованиям, именно их сокращение — одна из наиболее эффективных мер, влияющих на снижение потребления алкоголя.

от школы до спиртного Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Новая мера будет неэффективна с точки зрения необходимости сокращать потребление алкоголя в России, заявил «Известиям» председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов. Магазины со спиртным должны быть еще дальше от социальных объектов, чем сегодня, уверен он.

— Ни в одной цивилизованной стране нет такой шаговой доступности алкоголя, как в России, — подчеркнул он. — Такая ситуация способствует тому, что здоровью граждан может быть нанесен серьезный урон.

Сегодня в разных регионах РФ установлены различные «радиусы трезвости». Например, в Москве магазин, торгующий спиртным, нельзя размещать ближе 100 м от соцобъекта, а кафе, предлагающее алкоголь, — в 25 м. В Московской области ограничение для торговых точек со спиртным — 50 м от вокзалов, аэропортов, рынков, объектов военного назначения, культовых учреждений, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 100 м от детских, образовательных и медицинских организаций.