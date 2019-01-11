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Цельнозерновой хлеб поможет избежать преждевременной смерти

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Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com
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Наличие в ежедневном рационе человека более 35 г клетчатки в виде цельнозернового хлеба снижает риск ранней смертности на треть, пишет Daily Mail.

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Согласно исследованию, проведенному по заказу Всемирной организации здравоохранения, присутствие этих пищевых волокон в еде также уменьшает вероятность развития сердечного приступа, инсульта, диабета второго типа и рака кишечника.

Помимо хлеба, клетчатка в большом количестве содержится в цельнозерновой муке и макаронах, приготовленных из нее, а также во фруктах, овощах и злаках.

Однако медики обеспокоены тем, что потребление многих из этих продуктов снизилось из-за модных низкоуглеводных диет. В этой связи врачи напоминают и пользе этих волокон для пищеварения в умеренном количестве. Кроме того, они повышают чувство сытости, помогают контролировать вес и благоприятно влияют на уровень холестерина и глюкозы в крови.

В середине декабря сообщалось, что в борьбе с лишним весом положительное воздействие оказывает черный рис. Эксперименты на мышах показали, что этот злак останавливал процесс накопления жиров в печени и способствовал снижению уровня холестерина.

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