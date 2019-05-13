Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, заявил о заинтересованности в скорейшем определении даты инаугурации победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского.

При этом он отметил, что примет любое решение Верховной рады, которое в первую очередь должно устраивать украинский народ и соответствовать законодательству страны, пишет «Федеральное агентство новостей» в понедельник, 13 мая.

«Сегодня мяч на стороне парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой <…> с моей стороны будет только поддержка о скорейшем вступлении господина Зеленского в должность», — заявил Порошенко во время визита в Брюссель.

Несколькими днями ранее было обнародовано видеообращение Зеленского, в котором тот потребовал от Верховной рады на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая. По его мнению, депутаты затягивают с решением из страха перед роспуском парламента. Примечательно, что в этот же день в Сети появилось фото указа Зеленского о роспуске рады.

Сам он неоднократно говорил, что хотел бы иметь законное право распустить Верховную раду. Согласно конституции, это возможно сделать не позднее чем за шесть месяцев до окончания депутатских полномочий, то есть до 27 мая.