На Украине выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией

Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) рассчитывает на скорое возобновление коммерческих полетов в Россию, заявил глава самого крупного в стране перевозчика Юрий Мирошников в понедельник, 13 мая.

Сложившуюся ситуацию он назвал дискриминационной, отметив, что железнодорожный и автомобильный транспорт без каких-либо ограничений пересекает российско-украинскую границу.

«Ситуация, которая сложилась сейчас <…> не является нормальной. Очень надеюсь, что она будет каким-то образом разрешена», — заявил Мирошников в интервью украинскому изданию Аvianews.

По его словам, ежегодно МАУ теряет более $6 млн из-за того, что ее самолетам приходится облетать территорию России, в частности в восточном направлении. Кроме того, расходы увеличились за счет «прожорливых» тяжелых самолетов, которыми пополнился парк компании.

Авиаперелеты между городами России и Украины были прекращены в октябре 2015 года.