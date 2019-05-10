В Сети появилась фотография указа Зеленского о роспуске рады

В интернете опубликовали фотографию указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщили несколько украинских СМИ, в том числе принадлежащее бизнесмену Игорю Коломойскому агентство УНИАН.

Как отмечает «Газета.ру», опубликованный снимок является лишь проектом указа, поскольку в окружении Зеленского еще нет единого решения о роспуске парламента.

По данным СМИ, часть команды избранного президента настаивает на немедленном роспуске рады после инаугурации главы государства, другая выступает за отсрочку, чтобы успеть полноценно подготовить партию «Слуга народа».

Ранее 10 мая было опубликовано видеообращение Зеленского, в котором он призвал депутатов рады назначить проведение его инаугурации на 19 мая. По его мнению, назначение даты затягивается из страха перед роспуском парламента. В то же время избранный президент отметил, что его вступления в должность требует не он сам, а «народ Украины».

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация избранного главы государства должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.