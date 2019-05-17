Операция «инаугурация»: когда Зеленский сменит Порошенко

Почти месяц понадобился депутатам Верховной рады, чтобы согласовать дату инаугурации Владимира Зеленского. Торжественная церемония состоится 20 мая. Сторонники избранного президента считают, что он теперь должен разогнать действующий парламент и назначить досрочные выборы. К этому, похоже, готовится и Петр Порошенко, который спешно награждает и назначает верных себе людей. «Известия» разбирались в том, что изменится в украинской политике после вступления Зеленского в должность .

«ВРУ — их жизненный девиз»

Официальное издание Верховной рады опубликовало результаты выборов президента Украины 3 мая. По закону инаугурация должна состояться в течение 30 дней с этого момента, то есть не позднее 2 июня . Конкретный день депутаты долго не могли определить. Дата критически важна, так как от нее зависит, сможет ли Зеленский досрочно распустить украинский парламент или тот доработает до конца своего срока. По конституции прекращать полномочия рады нельзя в последние полгода ее работы. Срок, когда еще возможен роспуск, истекает 27 мая .

Первоначально спикер украинского парламента Андрей Парубий обещал, что с датой наделения Зеленского полномочиями определятся 14 мая. К этому дню, однако, ясности не наступило. Публичное обсуждение вопроса состоялось на заседании согласительного комитета. Парубий говорил о подготовке пакета документов по работе топливно-энергетического блока, когда его перебили внефракционные парламентарии Надежда Савченко и Виталий Куприй.

Зеленский_1 Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий Фото: РИА Новости

Куприй выкрикнул, что председатель законодательного собрания «не тем занимается». «Сейчас украинский народ ожидает вопроса инаугурации президента», — подчеркнул он, а затем положил на стол спикера наручники. «Это вам на память», — объяснил он. В ответ Парубий отметил, что ему «грустно и стыдно» от того, что депутаты так себя ведут. «Спасибо, я вас услышал. Вы можете покинуть согласительный совет», — ответил Парубий.

После этой перепалки Владимир Зеленский обвинил законодателей в саботаже и назвал лжецами. «Верховная рада Украины — сокращенно ВРУ. ВРУ — их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах делайте выводы», — написал он в соцсети.

Зеленский_2 Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины Фото: РИА Новости

Обсуждение вопроса продолжилось 16 мая. В парламенте было зарегистрировано семь проектов постановлений с пятью датами инаугурации президента — 17, 19, 20, 26 и 28 мая. Сам Зеленский настаивал на воскресенье, 19 мая . По словам представителей политика, в выходной легче избежать транспортного коллапса в Киеве. Противники Зеленского обращали внимание, что 19 мая на Украине — День памяти жертв политических репрессий, а значит, не очень подходит для торжественного мероприятия. В итоге наделить Зеленского полномочиями решили 20 мая. За это решение проголосовали 315 депутатов .

Суды с генералами

Параллельно с этим пока еще действующий президент Петр Порошенко развил бурную деятельность. Он активно перетасовывает кадры в судебной системе . Так, он «доукомплектовал» Верховный суд 75 судьями. Из них 15 получили ранее негативную оценку общественного совета добропорядочности. Новое руководство получил Высший антикоррупционный суд. Кроме того, Порошенко подписал указ, которым уполномочил самого себя назначать членов Высшего совета правосудия (ВСП) без конкурса, следующим указом он включил в состав ВСП двух кандидатов.

Самой скандальной стала отставка главы Конституционного суда (КС) Украины Станислава Шевчука . В пользу этого решения проголосовало минимально необходимое число судей (12 человек из 18). Сам Шевчук назвал произошедшее антиконституционным переворотом. «Состоялся захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного суда Украины», — отметил он на своей странице в соцсети.

Зеленский_3 Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук Фото: facebook.com/Станислав Шевчук

КС может толковать решение президента и правительства, следить за соответствием их действий конституции. Новым главой стала уроженка Донецка Наталья Шаптала. Она проходит по делу об узурпации власти Виктором Януковичем. Считается, что команда Порошенко контролирует ее благодаря этому разбирательству.

Действующий президент также активно перетасовывает силовиков. Он отправил в отставку командующего нацгвардией Юрия Аллерова. На его место назначен Николай Баллан, который ранее занимал должность заместителя командующего. Новый руководитель появился у операции Объединенных сил в Донбассе. Вместо Сергея Наева им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

Зеленский_4 Новый командующий операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Сырский Фото: diana-mihailova.livejournal.com

Кроме того, за май Порошенко присвоил своим сподвижникам 28 генеральских званий . Здесь тоже не обошлось без скандала. 3 мая Порошенко назначил своего охранника Юрия Федорова на должность замначальника Главного управления разведки Минобороны, а еще через 10 дней присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Действующий президент активно раздает государственные награды — только за один день 4 мая он наградил более 90 человек . Некоторые вызвали особое недоумение у наблюдателей. Например, орден князя Ярослава Мудрого получил директор Днепропетровского стрелочного завода Сергей Тараненко, которого подозревают в хищении 93 млн гривен ($3,5 млн). Кроме того, Порошенко наградил членов своей администрации, личного пресс-секретаря, главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

В ожидании выборов

Порошенко, очевидно, готовится к комфортному отступлению, а возможно, и последующему возвращению на главный пост в стране . Не зря после поражения на выборах он заявил, что уже через год «вернется на Банковую» (улица Банковая в Киеве, где располагается администрация президента. — Ред.).

Зеленский_5 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Фото: РИА Новости

Владимир Зеленский получил во втором туре выборов президента более 73% голосов . Он не раз говорил, что готов воспользоваться возможностью досрочно распустить Верховную раду. После 20 мая он получит соответствующие полномочия. Соцопросы свидетельствуют, что рейтинг партии нового президента «Слуга народа» сейчас составляет почти 40% голосов. Пятипроцентный барьер преодолевает также «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (10,9%), «Блок Петра Порошенко» (10,6%), «Батькивщина» (9,1%) .

Впрочем, досрочные выборы еще не предопределены. Парламент может продемонстрировать готовность к диалогу при назначении министров обороны и иностранных дел, а также других должностных лиц, относящихся к квоте президента (генпрокурора, главы СБУ, глав областных администраций). Возможно, что и в нынешнем парламенте сформируется некая временная пропрезидентская коалиция.