Размовляй и властвуй: Венгрия потребует от Зеленского защитить языки

Украинский закон о государственном языке, нарушающий права национальных меньшинств страны, должен быть пересмотрен после вступления Владимира Зеленского в должность президента. Об этом «Известиям» заявили в МИД Венгрии . Будапешт ранее неоднократно критиковал Киев за языковую политику и теперь надеется, что с приходом к власти нового руководства тотальная украинизация общества прекратится. В Верховной раде «Известиям» пояснили, что в парламент будут вноситься законопроекты, отменяющие данный акт, до тех пор, пока официальный Киев не перестанет нарушать языковые и культурные права народов Украины. Москва также продолжит добиваться обеспечения интересов русскоязычных украинцев, заверили «Известия» в Госдуме РФ.

Мове тон

Закон о государственном языке, принятый во втором чтении 278 голосами народных депутатов и завизированный спикером Верховной рады Андреем Парубием, на днях подписал Петр Порошенко . Уходящий лидер после разгрома на выборах заявил, что в последние дни на Банковой хотел бы подписать скандальный документ. Венгрия, которая, как и Россия, с самого начала активно выступала против данного акта, считает закон — нарушением прав национальных меньшинств , в том числе — венгров, проживающих в Закарпатье.

Как пояснили «Известиям» в МИДе этой страны, Будапешт надеется, что Владимир Зеленский положит конец дискриминации нацменьшинств на Украине, а закарпатские венгры не будут чувствовать себя ущемленными . Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что фактически «за исключением частных бесед и религиозных служб закон делает обязательным использование украинского языка», а неграмотное употребление государственной мовы может и вовсе привести к судебному разбирательству.

Подобную ситуацию МИД Венгрии назвал недопустимой, напомнив, что министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил: «акт, который нарушает права венгерского национального сообщества, свидетельствует о менталитете действующего президента Петра Порошенко, который придерживался антивенгерской политики».

Украина--1 Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с лидерами фракций Верховной рады Фото: РИА Новости

— Языковая тема будет ключевой на первых переговорах с новым руководством Украины . Без решения этой проблемы выстраивать нормальные отношения будет сложно, — сказал «Известиям» источник в правительственных кругах Венгрии.

Украинская оппозиция намерена добиваться отмены языкового акта как через суды, так и посредством внесения в раду альтернативных законопроектов, возвращающих права русскоязычному населению и другим нацменьшинствам. Украинский депутат Евгений Балицкий рассказал «Известиям», что собирается лично внести соответствующие предложения в парламент.

— Они этим законом лишь разобщают общество. Я сам буду вносить законопроекты, отменяющие данный документ. Скорее всего, в новом созыве Верховной рады. Но надо посмотреть, как в ближайшие месяцы будут развиваться события, а то не исключено, что и в действующей раде появится такая возможность. В любом случае всё это надо отменять и как можно скорее, — заявил народный депутат.

Союзники по горю

Россия поддерживает позицию Венгрии, поскольку и Москва, и Будапешт крайне обеспокоены нынешним положением нацменьшинств на Украине, подчеркнул в беседе с «Известиями» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, РФ будет требовать от международных институтов повлиять на дискриминационную политику Киева до тех пор, пока одиозный закон не отменят. При этом жесткая линия Будапешта рано или поздно также вполне способна дать результат.

— Венгрия, ко всему прочему, член ЕС, а Брюссель реально может заставить Украину изменить закон. Киев же хочет влезть в европейские структуры, а значит, ему придется отвечать соответствующим требованиям, — предположил Леонид Калашников. — Мы со своей стороны держим ситуацию в фокусе и пытаемся повлиять на Киев. Последние экономические санкции, в том числе ограничения на поставки нефтепродуктов, увязаны и с этим законом. Мы будем делать всё возможное, что поможет защитить права русскоязычных граждан Украины.

Справка «Известий» Подавляющее большинство венгров на Украине живут в Закарпатье — около 150 тыс. человек. Количество россиян в соседнем государстве значительно выше — около 8 млн человек только по официальным данным. Более того, на Украине проживает около 300 тыс. белорусов. Это второе по численности национальное меньшинство. Далее идут молдаване, болгары, румыны, поляки и другие.