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Мовы тон: Киев готовится к тотальной украинизации

Одобрение радой новых норм «мовного» законодательства будет означать дискриминацию миллионов граждан страны
Фото: Depositphotos
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Мовы тон: Киев готовится к тотальной украинизации
2019-02-28 18:49:07">
2019-02-28 18:49:07
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В Верховной раде 5 марта в повестку дня снова включат законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (сокращенно — языковой, или «мовный», закон). В оппозиционно настроенных СМИ и части экспертного сообщества этот документ уже открыто называют «законом о тотальной украинизации».

4 октября прошлого года «мовный» законопроект был поддержан в первом чтении 261 депутатом. Во втором чтении, которое запланировано на 5 марта, накануне президентских выборов, голосование за новые языковые нормы еще в большей мере обусловлено борьбой политических сил за многочисленный националистический электорат. Ожидается, что против закона однозначно выступят депутаты «Оппозиционного блока» и «Оппозиционной платформы — За жизнь», а также отдельные депутаты-мажоритарщики, представляющие юго-восток страны. Однако даже совокупно этих голосов не хватит для того, чтобы заблокировать дискриминационные языковые новеллы.

русский
Агитационный щит политической партии «Оппозиционный блок» на одной из улиц Киева

Агитационный щит политической партии «Оппозиционный блок» на одной из улиц Киева

Фото: РИА Новости/Александр Максименко

Языковая «дымовая завеса»

Совершенно очевидно, что языковой вопрос на Украине по-прежнему относится к числу раскалывающих общество. Согласно данным опроса сразу нескольких ведущих социологических центров (КМИС, «Рейтинг», СОЦИС, Центр имени Разумкова), примерно половина населения страны указывает русский в качестве языка повседневного общения. Более того, почти четверть граждан Украины считает его наиболее удобным и потому предпочтительным средством коммуникации. И эти люди, по сути, уже ущемлены в своем государстве в своих базовых правах, но всё-таки пока еще не лишены права голоса.

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При всем желании сложно не увидеть в происходящем отчаянную попытку переместить фокус внимания и даже возмущения общественности с разразившегося накануне скандала с многомиллионными махинациями в «Укроборонпроме», в котором замешано ближайшее президентское окружение.

— Языковой вопрос — это традиционно «универсальная таблетка» от всех проблем. Тема вызывает грандиозные ссоры по всей стране. В общих криках должна потухнуть тема воровства на армии и представить Петра Порошенко главным патриотом Украины, — считает нардеп от БПП Сергей Лещенко, который вместе с двумя своими коллегами уже написал заявление о выходе из пропрезидентской фракции.

Однако расчет на то, чтобы как-то «перебить» языковой повесткой коррупционный скандал в военной сфере, пока не оправдался. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко даже обвинила руководство парламента в том, что его секретариат до сих пор не зарегистрировал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности «преступного сообщества», «подрывающего обороноспособность страны».

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

Фото: РИА Новости
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Долгое время именно оборонная сфера позиционировалась Порошенко как одна из «историй успеха» периода его президентства. Однако на поверку оказалось, что в основе такого «успеха» — незаконное обогащение ближайшего окружения главы государства, которое участвовало в контрабандных схемах поставок российских запчастей для вооруженных сил Украины по завышенным в два–четыре раза ценам.

Теперь президент Порошенко, который выстроил предвыборную кампанию вокруг агитационной триады «Армiя. Вiра. Мова», будет вынужден переместить акцент с ее первого элемента на второй и третий пункты. На агрессивное продвижение украинской «веры» и украинского языка в последний оставшийся перед выборами месяц будет сделана двойная ставка.

Конституция — не помеха

Конституция Украины, которая обладает высшей юридической силой, недвусмысленно закрепляет особый статус русского языка в стране. Согласно 10-й статье основного закона, на Украине «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Стоит ли говорить, что предлагаемые к принятию новые языковые нормы прямо противоречат этому положению украинской конституции?

русский
Конституция Украины
Фото: commons.wikimedia.org/tOrange

Предлагаемые к принятию Верховной радой законодательные новеллы также очевидным образом противоречат «Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» и рекомендациям Венецианской комиссии.

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Более того, явная дискриминация национальных меньшинств по языковому признаку уже стала причиной международного скандала между Украиной и Венгрией. Принятие «мовного» закона может привести к дальнейшей эскалации конфликта, поскольку полностью переводит сферу образования на украинский язык.

За русский — в тюрьму

Основным наказанием, предусмотренным новым законом за его неисполнение, пока предлагается сделать штрафы. В политической сфере с чиновников, «пойманных» на использовании негосударственного языка, хотят взыскивать 200–400 необлагаемых налогом минимумов. В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт) нарушение новых норм будет стоить немного дешевле — 200–300 необлагаемых налогом минимумов. Также предусмотрено денежное наказание для СМИ, работников сферы услуг и так далее.

Более того, перечисленные дискриминационные меры предлагается зацементировать угрозой уголовного преследования. Украинский язык наряду с гербом, флагом и гимном планируют признать официальным символом государства. Посягательство на его монополию, включая призывы к введению двуязычия в стране в целом или на ее отдельных территориях, могут приравнять к посягательству на основы конституционного строя.

русский
Учебник русского языка
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Таким образом, принятие новых «мовных» норм в предлагаемой редакции будет означать узаконенную дискриминацию миллионов граждан Украины по языковому признаку.

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Курс на Европу

В процессе принятия «мовного» закона депутатам Верховной рады предстоит рассмотреть более 2 тыс. поправок. В случае отказа от «пакетного» принятия их обсуждение может затянуться до самых президентских выборов. Весьма вероятно, что в окончательной редакции некоторую часть наиболее одиозных поправок демонстративно отклонят. И попытаются выдать это за некий общественно-политический компромисс. Однако совершенно очевидно, что курс на насильственную «гомогенизацию» населения и дискриминацию не вписывающихся в представления действующих властей о «титульной нации» языковых и национальных групп будет продолжен.

В конечном итоге лоббистами закона едва ли будут учтены очевидные противоречия языковых новелл европейским правовым нормам и даже упреки со стороны западных соседей Украины. Предвыборный националистический консенсус, по всей видимости, перевесит любые опасения относительно повышения градуса напряженности в отношениях с Венгрией, Румынией или Польшей.

русский
Заседание Верховной Рады Украины
Фото: РИА Новости

Что касается Европейского союза в целом, то схожие, даже еще более дискриминационные языковые нормы уже давно и почти беспрепятственно действуют в тех же странах Прибалтики. И Евросоюз всё это время смотрит на такое очевидное нарушение фундаментальных прав сотен тысяч людей сквозь пальцы. По соображениям ровно той же политической целесообразности, которой руководствуются и действующие власти Украины.

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