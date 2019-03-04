Мовы тон: Киев готовится к тотальной украинизации

В Верховной раде 5 марта в повестку дня снова включат законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (сокращенно — языковой, или «мовный», закон). В оппозиционно настроенных СМИ и части экспертного сообщества этот документ уже открыто называют «законом о тотальной украинизации».

4 октября прошлого года «мовный» законопроект был поддержан в первом чтении 261 депутатом. Во втором чтении, которое запланировано на 5 марта, накануне президентских выборов, голосование за новые языковые нормы еще в большей мере обусловлено борьбой политических сил за многочисленный националистический электорат. Ожидается, что против закона однозначно выступят депутаты «Оппозиционного блока» и «Оппозиционной платформы — За жизнь», а также отдельные депутаты-мажоритарщики, представляющие юго-восток страны. Однако даже совокупно этих голосов не хватит для того, чтобы заблокировать дискриминационные языковые новеллы.

русский Агитационный щит политической партии «Оппозиционный блок» на одной из улиц Киева Фото: РИА Новости/Александр Максименко

Языковая «дымовая завеса»

Совершенно очевидно, что языковой вопрос на Украине по-прежнему относится к числу раскалывающих общество. Согласно данным опроса сразу нескольких ведущих социологических центров (КМИС, «Рейтинг», СОЦИС, Центр имени Разумкова), примерно половина населения страны указывает русский в качестве языка повседневного общения. Более того, почти четверть граждан Украины считает его наиболее удобным и потому предпочтительным средством коммуникации. И эти люди, по сути, уже ущемлены в своем государстве в своих базовых правах, но всё-таки пока еще не лишены права голоса.

При всем желании сложно не увидеть в происходящем отчаянную попытку переместить фокус внимания и даже возмущения общественности с разразившегося накануне скандала с многомиллионными махинациями в «Укроборонпроме», в котором замешано ближайшее президентское окружение.

— Языковой вопрос — это традиционно «универсальная таблетка» от всех проблем. Тема вызывает грандиозные ссоры по всей стране. В общих криках должна потухнуть тема воровства на армии и представить Петра Порошенко главным патриотом Украины, — считает нардеп от БПП Сергей Лещенко, который вместе с двумя своими коллегами уже написал заявление о выходе из пропрезидентской фракции.

Однако расчет на то, чтобы как-то «перебить» языковой повесткой коррупционный скандал в военной сфере, пока не оправдался. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко даже обвинила руководство парламента в том, что его секретариат до сих пор не зарегистрировал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности «преступного сообщества», «подрывающего обороноспособность страны».

язык Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко Фото: РИА Новости

Долгое время именно оборонная сфера позиционировалась Порошенко как одна из «историй успеха» периода его президентства. Однако на поверку оказалось, что в основе такого «успеха» — незаконное обогащение ближайшего окружения главы государства, которое участвовало в контрабандных схемах поставок российских запчастей для вооруженных сил Украины по завышенным в два–четыре раза ценам.

Теперь президент Порошенко, который выстроил предвыборную кампанию вокруг агитационной триады «Армiя. Вiра. Мова», будет вынужден переместить акцент с ее первого элемента на второй и третий пункты. На агрессивное продвижение украинской «веры» и украинского языка в последний оставшийся перед выборами месяц будет сделана двойная ставка.

Конституция — не помеха

Конституция Украины, которая обладает высшей юридической силой, недвусмысленно закрепляет особый статус русского языка в стране. Согласно 10-й статье основного закона, на Украине «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Стоит ли говорить, что предлагаемые к принятию новые языковые нормы прямо противоречат этому положению украинской конституции?

Предлагаемые к принятию Верховной радой законодательные новеллы также очевидным образом противоречат «Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» и рекомендациям Венецианской комиссии.

Более того, явная дискриминация национальных меньшинств по языковому признаку уже стала причиной международного скандала между Украиной и Венгрией. Принятие «мовного» закона может привести к дальнейшей эскалации конфликта, поскольку полностью переводит сферу образования на украинский язык.

За русский — в тюрьму

Основным наказанием, предусмотренным новым законом за его неисполнение, пока предлагается сделать штрафы. В политической сфере с чиновников, «пойманных» на использовании негосударственного языка, хотят взыскивать 200–400 необлагаемых налогом минимумов. В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт) нарушение новых норм будет стоить немного дешевле — 200–300 необлагаемых налогом минимумов. Также предусмотрено денежное наказание для СМИ, работников сферы услуг и так далее.

Более того, перечисленные дискриминационные меры предлагается зацементировать угрозой уголовного преследования. Украинский язык наряду с гербом, флагом и гимном планируют признать официальным символом государства. Посягательство на его монополию, включая призывы к введению двуязычия в стране в целом или на ее отдельных территориях, могут приравнять к посягательству на основы конституционного строя.

русский Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Таким образом, принятие новых «мовных» норм в предлагаемой редакции будет означать узаконенную дискриминацию миллионов граждан Украины по языковому признаку.

Курс на Европу

В процессе принятия «мовного» закона депутатам Верховной рады предстоит рассмотреть более 2 тыс. поправок. В случае отказа от «пакетного» принятия их обсуждение может затянуться до самых президентских выборов. Весьма вероятно, что в окончательной редакции некоторую часть наиболее одиозных поправок демонстративно отклонят. И попытаются выдать это за некий общественно-политический компромисс. Однако совершенно очевидно, что курс на насильственную «гомогенизацию» населения и дискриминацию не вписывающихся в представления действующих властей о «титульной нации» языковых и национальных групп будет продолжен.

В конечном итоге лоббистами закона едва ли будут учтены очевидные противоречия языковых новелл европейским правовым нормам и даже упреки со стороны западных соседей Украины. Предвыборный националистический консенсус, по всей видимости, перевесит любые опасения относительно повышения градуса напряженности в отношениях с Венгрией, Румынией или Польшей.

русский Фото: РИА Новости

Что касается Европейского союза в целом, то схожие, даже еще более дискриминационные языковые нормы уже давно и почти беспрепятственно действуют в тех же странах Прибалтики. И Евросоюз всё это время смотрит на такое очевидное нарушение фундаментальных прав сотен тысяч людей сквозь пальцы. По соображениям ровно той же политической целесообразности, которой руководствуются и действующие власти Украины.