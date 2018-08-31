Кiт против кота: как украинская мова рвет с русским языком

Атени, анатема, лавреат и митология — все эти слова в ближайшее время обогатят украинский язык. Министерство образования затеяло реформу правописания. Основная идея — движение в сторону латинизации и отдаление от русского языка. Для этого в мову вводятся элементы суржика, принятого на западе страны. Портал iz.ru разбирался в возможных изменениях украинского языка.

Ыкота на катедре

Министерство образования Украины опубликовало проект новой редакции украинского правописания. Отмечается, что нововведения готовились три года. Некоторые нормы вызвали бурную реакцию в соцсетях. Например, в начале слов перед согласными «н», «к» и «р» дозволяется употреблять букву «и» (аналогична русской «ы»), а не «i». Соответственно, появляется глагол «ыкаты» («икать») и существительное «ындык» («индюк»).

В словах греческого происхождения вместо буквы «ф» будет ставиться «т». Кафедра, эфир, миф, марафон, логарифм, Голгофа, Афины превратятся в катедру, етер, міт, маратон, логаритм, Голготу, Атени. Таким образом, написание слов приблизится к латинскому с сочетанием букв «th». Кроме того, в словах греческого происхождения сочетание букв «ау» заменят на «ав». Аудиенция, аудитория, фауна, лауреат станут авдієнціей, авдиторіей, фавной, лавреатом.

Максим Стриха Заместитель министра образования Украины Максим Стриха Фото: youtube.com

В собственных именах иностранного происхождения будет исключена бука «й» перед рядом гласных. Например, Хайям, Сойер, Гойя, Савойя будут писаться так: Хаям, Соєр, Гоя, Савоя. В начале слов иностранного происхождения буква «х» («h») будет заменена на «г». Хинди, хоспис, Хонда станут: гінді, госпіс, Гонда.

Чиновники не скрывают, что целью реформы является дальнейшее отдаление украинцев от русского народа. Изъясняются они, правда, на характерном для постмайданного периода новоязе. Заместитель министра образования Максим Стриха сообщил, что новые правила ориентированы «на украинскую традицию, а не на политические указания чужеземных государств».

Ницой жив

Украинский язык за свою непродолжительную историю пережил несколько реформ. Министр образования Лилия Гриневич отмечает, что первое правописание было принято в 1919 году в УНР (Украинская народная республика во главе с Симоном Петлюрой). До этого единого украинского языка, по сути, не существовало. В восточных регионах говорили на диалекте русского языка. В Галиции общались на смеси русского, польского, татарского и идиша.

После окончания гражданской войны большевики пытались опереться на местных националистов и занимались активной украинизацией. Нормы УНР были кодифицированы на Всеукраинской конференции, которая прошла в 1927 году в Харькове (тогда — столица УССР). Эти правила стали называть харьковским правописанием, или «скрыпниковкой» по имени наркома просвещения УССР тех лет Николая Скрыпника.

Украинская академия наук утвердила правила в 1929 году, но уже в 1933 году они были упразднены как националистические. Нынешняя третья редакция правописания опубликована в 1990 году. В частности, в алфавит вернулась буква «ґ», звательной форме вернули права падежа.

«Украинские слова и их написание при Сталине были репрессированы, как и культурные и исторические деятели. Сделано это было для того, чтобы показать, что украинский и русский языки имеют много общего: в написании, произношении. Хотя на самом деле — это была ложь. Украинский язык больше похож на польский и чешский», — сокрушается сейчас киевская писательница Лариса Ницой.

правописание Фото: РИА Новости/Андрей Иглов

Нынешняя реформа пока не утверждена, замечания граждан принимают до 15 сентября. После этого нацкомиссия по вопросам правописания подаст окончательный вариант на утверждение в правительство страны. Впрочем, исход согласования чиновникам, кажется, уже понятен. Максим Стриха говорит, что новые учебные пособия вот-вот поступят в школы. «Что касается участников ВНО (аналог ЕГЭ. — Iz.ru), то пока изменения окончательно не устоятся, им нужно ориентироваться на нормы, не претерпевшие изменений. Разумеется, будет определенный дискомфорт, как это возникает всегда, когда мы касаемся чего-то нового. Но есть варианты, как это минимизировать, не навредив образовательному процессу», — рассуждает заместитель министра образования.

Латинизация всей страны

Изменения в правописании — лишь часть движения в сторону от общей с соседом истории и культуры. В сентябре прошлого года на Украине был принят закон об образовании, который предусматривает тотальную украинизацию школьного обучения. С 1 сентября 2018 года прекратится преподавание на всех языках, кроме украинского в старших классах, а с 1 сентября 2020 года — и в младших классах.

Активнее всего против законодательной нормы протестует Венгрия, хотя серьезный удар будет нанесен по русскоязычным. Только в Киеве родным для себя русский язык признают 600 тыс. человек — четверть населения. При этом уже в 2016 году из 519 школ русскоязычные классы были в 12.

В марте также был отменен языковой закон «Кивалова-Колесниченко». Он гарантировал статус регионального языку, на котором общаются свыше 10% жителей. Соответственно, русский мог получить статус регионального в 13 из 27 областях Украины. Отменить закон Верховная рада попыталась сразу после победы майдана 23 февраля 2014 года. Эта инициатива стала одной из причин волнений в Крыму, на юге и юго-востоке страны. Тогда исполнявший обязанности президента Александр Турчинов закон не подписал, но сейчас властям страны ничто не помешало.

рада Заседание Верховной рады Украины Фото: ТАSS/ZUMA/Igor Golovniov

Законодательно внедряют мову и в средствах массовой информации. Закон о языковых квотах на телевидении гласит, что в эфире должно быть не менее 75% контента на украинском языке. За нарушение грозит крупный штраф. В радиоэфире песни на украинском языке должны составлять минимум 35%, передачи на государственном языке — минимум 60%.

Не чураются на Украине и методами «непосредственного воздействия». Так, в Сумской области местные жители избили переселенца из Донбасса за русскую речь. «Они его вытащили из магазина на проезжую часть, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать», — рассказала супруга пострадавшего.

Следующим логичным шагом украинских властей может стать введение латиницы. Министр иностранных дел Павел Климкин уже советовал украинцам подумать об этом.

В первые годы после майдана казалось, что конфликт между странами может быть через какое-то обозримое время погашен. Чем дальше, тем очевиднее, что раскол станет одним из крупнейших, наиболее глубоких в истории.