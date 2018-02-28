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КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка

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Фото: РИА Новости
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Конституционный суд (КС) Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим конституции страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу в августе 2012 года. Согласно тексту документа, русский язык и другие языки национальных меньшинств получают статус региональных языков в 13 украинских регионах. Это практически приравнивает их к государственному языку. После этого ряд областных и городских советов страны приняли решение о признании русского языка региональным. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт КС Украины, по данному вопросу в ходе пленарного заседания было принято решение, но не уточняется, какое именно. 

В феврале 2014 года Верховная рада постановила считать данный закон утратившим силу. В середине того же года 57 депутатов парламента попросили Конституционный суд страны дать оценку этому закону.

Ранее портал iz.ru сообщал, украинские школы отказываются от изучения русского языка

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