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На Украине отменили экзамен по русскому языку для выпускников

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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На Украине отменили внешнее независимое оценивание по русскому языку для школьников. Причиной назван низкий спрос на экзамен среди выпускников. Об этом заявил директор украинского оценивания качества образования Вадим Карандий.

По результатам внешнего независимого оценивания абитуриенты зачисляются в вузы. Ранее министерство образования Украины исключило русский язык из перечня дисциплин, по которым будут проходить экзамены среди выпускников в 2018 году.

«Объем заказов на данный тест был невысокий. Русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть на Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит. Просто приведено в соответствие с другими языками», — цитирует Карандия агентство «Украинские новости».

Он отметил, что регистрация для участия во внешнем независимом тестировании начнется 6 февраля и продлится до 19 марта. Для абитуриентов, проживающих в Донбассе, или для военных, участвующих в боевой операции на востоке страны, регистрация будет продлена до 21 мая.

C 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств смогут обучаться в школах на Украине исключительно на украинском языке. 

23 января портал iz.ru сообщил, что правительство Латвии одобрило перевод русских школ на латышский язык. Реформа должна вступить в силу с 1 сентября 2019 года. При этом 40% населения Латвии являются русскоязычными.

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