Украина призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России

Украина призывает футбольные организации и болельщиков бойкотировать чемпионат мира по футболу — 2018 или организовать протесты в рамках матчей, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Мы разговариваем с разными федерациями...Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. В нем примут участие 32 сборные.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Запад готовит кампанию по срыву ЧМ-2018. Она пояснила, что через СМИ начнется влияние на мнение общества и «будут различные сюрпризы».