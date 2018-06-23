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Фарион призвала бить русскоговорящих «ногой в челюсть»

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, известная нетерпимостью к русскому языку, призвала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.

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Так она высказалась о скандале, произошедшем в Мариуполе, где подполковник госпогранслужбы Украины подрался с охраной одного из кафе-баров из-за меню на русском языке.

«Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому «москворотому», то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ», — написала Фарион в социальной сети Facebook, передает телеканал «Звезда».

Конфликт, переросший в потасовку, произошел 17 июня в кафе RedCups RDCP Lounge, напоминает НСН. Как сообщила замглавы одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская, пограничник попросил дать ему меню на украинском языке, на что охрана повалила его на пол и просто сломала ему челюсть.

По версии директора RedCups, в заведение пришла группа из семи человек, говоривших на русском языке. Директор кафе предложила перевести меню на украинский, но один из мужчин был пьян и грубо разговаривал с диджеем.

В итоге компании предложили покинуть заведение, но конфликт между посетителями и охраной продолжился на улице.

На прошлой неделе украинские националисты устроили скандал из-за объявления на русском языке, которое висело в общежитии одного из киевских вузов.

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