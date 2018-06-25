Депутаты Рады предложили сделать всю рекламу в стране украиноязычной

Депутаты Верховной Рады предложили запретить на Украине рекламу на русском языке. Соответствующий законопроект зарегистрирован в секретариате парламента страны.

Проект подготовлен фракцией «Блок Петра Порошенко», передает ТАСС. В пресс-службе партии пояснили, что он предусматривает внесение изменений в закон «О рекламе». В частности, он определяет, что языком рекламы должен быть государственный язык — украинский. По словам авторов документа, такое уточнение необходимо, так как сейчас в законодательстве нет соответствующей правовой нормы, и это «создает неодинаковое толкование правового режима языка рекламы у граждан, субъектов хозяйствования и государственных органов».

Объекты интеллектуальной собственности (в частности, знаки для товаров и услуг, торговые марки и коммерческие наименования) предлагается приводить на том языке, на котором им предоставлена правовая защита в соответствии с законодательством Украины и действующих в стране международных соглашений.

28 февраля Конституционный суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим основному закону страны. Документ, действовавший с 2012 года, признавал за русским и другими языками национальных меньшинств статус региональных в 13 украинских регионах, что фактически приравнивало их к государственному языку.